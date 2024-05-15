Ласощі з дитинства: рецепт горішків зі згущеним молоком
За бажання гортові горішки можна посипати цукровою пудрою.
Горішки з пісочного тіста з начинкою з вареного згущеного молока — ласощі, які люблять багато поколінь ласунів. У кожної господині є свій перевірений роками рецепт цього десерту. Своїм способом приготувати такі горішки поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова.
Горішки зі згущеним молоком
Інгредієнти на 37 штук:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — 100 г;
- сода — 1/4 ч. л.;
- оцет — 1/2 ст. л.;
- борошно — 240 г;
- варене згущене молоко — 370 г.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці яйце з цукром добре перемішати. Туди ж додати розтоплене вершкове масло та знову перемішати. Соду погасити оцтом і влити в масу. Ввести просіяне борошно та замісити тісто.
Готове тісто відправити в холодильник на 30 хвилин, після чого розігріти форму та випікати горішки стандартним способом. Можна використовувати як традиційну форму для плити, так і електричну.
Готові половинки горішків начинити згущеним молоком і з'єднати.
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