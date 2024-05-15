Ласощі з дитинства: рецепт горішків зі згущеним молоком

За бажання гортові горішки можна посипати цукровою пудрою.

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Горішки з пісочного тіста з начинкою з вареного згущеного молока — ласощі, які люблять багато поколінь ласунів. У кожної господині є свій перевірений роками рецепт цього десерту. Своїм способом приготувати такі горішки поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова.

Горішки зі згущеним молоком

Інгредієнти на 37 штук:

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

сіль — дрібка;

вершкове масло — 100 г;

сода — 1/4 ч. л.;

оцет — 1/2 ст. л.;

борошно — 240 г;

варене згущене молоко — 370 г.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці яйце з цукром добре перемішати. Туди ж додати розтоплене вершкове масло та знову перемішати. Соду погасити оцтом і влити в масу. Ввести просіяне борошно та замісити тісто.

Готове тісто відправити в холодильник на 30 хвилин, після чого розігріти форму та випікати горішки стандартним способом. Можна використовувати як традиційну форму для плити, так і електричну.

Готові половинки горішків начинити згущеним молоком і з'єднати.

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