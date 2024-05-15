Маффины "Зебра": рецепт простой выпечки к чаю (видео)

Сочетание обычного и шоколадного теста дает очень насыщенный вкус.

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Маффины – вкусная и популярная выпечка. Они могут быть с начинкой, глазурью, с ягодами, фруктами, шоколадом и просто из теста. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим рецептом маффинов, которые интересны тем, что в них смешано тесто двух цветов. Вкус выпечки это делает еще интереснее.

Маффины "Зебра"

Ингредиенты:

мука – 200 гр;

крахмал – 50 гр;

растительное масло – 80 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 150 гр;

молоко – 170 мл;

соль – щепотка;

ванильный сахар – 8 гр;

разрыхлитель – 8 гр;

какао – 2 ст. л;

молоко – 2 ст. л;

шоколад по желанию.

Способ приготовления:

Способ приготовления:

Яйца смешать с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром, влить молоко и растительное масло, всыпать муку, разрыхлитель и крахмал. Все хорошо перемешать до однородной массы.

Взять формы для маффинов, в каждую из них положить по 2 ст. л. теста. Должно получится примерно 12 штук. Оставшееся тесто смешать с какао и молоком и выложить в каждую форму еще по столовой ложке уже шоколадного теста.

Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда формы с маффинами на 25-30 минут.

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