Маффины "Зебра": рецепт простой выпечки к чаю (видео)
Сочетание обычного и шоколадного теста дает очень насыщенный вкус.
Маффины – вкусная и популярная выпечка. Они могут быть с начинкой, глазурью, с ягодами, фруктами, шоколадом и просто из теста. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим рецептом маффинов, которые интересны тем, что в них смешано тесто двух цветов. Вкус выпечки это делает еще интереснее.
Маффины "Зебра"
Ингредиенты:
- мука – 200 гр;
- крахмал – 50 гр;
- растительное масло – 80 гр;
- яйца – 2 шт;
- сахар – 150 гр;
- молоко – 170 мл;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар – 8 гр;
- разрыхлитель – 8 гр;
- какао – 2 ст. л;
- молоко – 2 ст. л;
- шоколад по желанию.
Способ приготовления:
Способ приготовления:
Яйца смешать с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром, влить молоко и растительное масло, всыпать муку, разрыхлитель и крахмал. Все хорошо перемешать до однородной массы.
Взять формы для маффинов, в каждую из них положить по 2 ст. л. теста. Должно получится примерно 12 штук. Оставшееся тесто смешать с какао и молоком и выложить в каждую форму еще по столовой ложке уже шоколадного теста.
Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда формы с маффинами на 25-30 минут.
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