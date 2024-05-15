Мафіни "Зебра": рецепт простої випічки до чаю (відео)
Поєднання звичайного та шоколадного тіста дає дуже насичений смак.
Мафіни — смачна та популярна випічка. Вони можуть бути з начинкою, глазур'ю, із ягодами, фруктами, шоколадом і просто з тіста. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм рецептом мафінів, які цікаві тим, що в них змішане тісто двох кольорів. Смак випічки це робить ще цікавішим.
Мафіни "Зебра"
Інгредієнти:
- борошно — 200 г;
- крохмаль — 50 г;
- рослинна олія — 80 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- молоко — 170 мл;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 8 г;
- розпушувач — 8 г;
- какао — 2 ст. л.;
- молоко — 2 ст. л.;
- шоколад за бажанням.
Спосіб приготування:
Яйця змішати з цукром, дрібкою солі та ванільним цукром, влити молоко й олію, всипати борошно, розпушувач і крохмаль. Усе добре перемішати до однорідної маси.
Узяти форми для мафінів, у кожну з них покласти по 2 ст. л. тіста. Має вийти приблизно 12 штук. Тісто, що залишилося, змішати з какао та молоком і викласти в кожну форму ще по столовій ложці вже шоколадного тіста.
Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди форми з мафінами на 25-30 хвилин.
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