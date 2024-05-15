Мафіни "Зебра": рецепт простої випічки до чаю (відео)

Поєднання звичайного та шоколадного тіста дає дуже насичений смак.

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Мафіни — смачна та популярна випічка. Вони можуть бути з начинкою, глазур'ю, із ягодами, фруктами, шоколадом і просто з тіста. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм рецептом мафінів, які цікаві тим, що в них змішане тісто двох кольорів. Смак випічки це робить ще цікавішим.

Мафіни "Зебра"

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

крохмаль — 50 г;

рослинна олія — 80 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

молоко — 170 мл;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 8 г;

розпушувач — 8 г;

какао — 2 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.;

шоколад за бажанням.

Спосіб приготування:

Яйця змішати з цукром, дрібкою солі та ванільним цукром, влити молоко й олію, всипати борошно, розпушувач і крохмаль. Усе добре перемішати до однорідної маси.

Узяти форми для мафінів, у кожну з них покласти по 2 ст. л. тіста. Має вийти приблизно 12 штук. Тісто, що залишилося, змішати з какао та молоком і викласти в кожну форму ще по столовій ложці вже шоколадного тіста.

Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди форми з мафінами на 25-30 хвилин.

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