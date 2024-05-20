Минимум калорий, максимум вкуса: рецепт быстрого и бюджетного завтрака

При желании в начинку можно добавить сахар, но тогда блюдо будет более калорийным.

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Быстрый и вкусный завтрак, к тому же низкокалорийный(всего 150ккал), – хорошее начало любого дня. Он не оставляет тяжести в желудке и хорошо утоляет голод, заряжая организм энергией. Приготовьте его по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян, и его по достоинству оценят даже дети. К тому же готовится он очень быстро.

Быстрый и вкусный завтрак

Ингредиенты:

лаваш.

Для начинки:

творог – 2 пачки;

банан – 2 шт;

изюм – 50-80 гр;

ванилин;

яйцо для смазывания.

Способ приготовления:

Творог размять ложкой, чтобы не было комочков, смешать его с размятыми вилкой бананами, изюмом и ванилином, хорошо перемешать.

Лаваш порезать полосками, на край каждой положить начинку и свернуть рулетом, выложить в форму. Смазать рулеты яйцом и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

В итоге получится полезное блюдо с хрустящей корочкой и нежной начинкой.

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