Минимум калорий, максимум вкуса: рецепт быстрого и бюджетного завтрака
При желании в начинку можно добавить сахар, но тогда блюдо будет более калорийным.
Быстрый и вкусный завтрак, к тому же низкокалорийный(всего 150ккал), – хорошее начало любого дня. Он не оставляет тяжести в желудке и хорошо утоляет голод, заряжая организм энергией. Приготовьте его по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян, и его по достоинству оценят даже дети. К тому же готовится он очень быстро.
Быстрый и вкусный завтрак
Ингредиенты:
- лаваш.
Для начинки:
- творог – 2 пачки;
- банан – 2 шт;
- изюм – 50-80 гр;
- ванилин;
- яйцо для смазывания.
Способ приготовления:
Творог размять ложкой, чтобы не было комочков, смешать его с размятыми вилкой бананами, изюмом и ванилином, хорошо перемешать.
Лаваш порезать полосками, на край каждой положить начинку и свернуть рулетом, выложить в форму. Смазать рулеты яйцом и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 15 минут.
В итоге получится полезное блюдо с хрустящей корочкой и нежной начинкой.
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