Мінімум калорій, максимум смаку: рецепт швидкого і бюджетного сніданку
За бажання в начинку можна додати цукор, але тоді страва буде більш калорійною.
Швидкий і смачний сніданок, до того ж низькокалорійний (всього 150ккал), — гарний початок будь-якого дня. Він не залишає тяжкості в шлунку і добре втамовує голод, заряджаючи організм енергією. Приготуйте його за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян, і його гідно оцінять навіть діти. До того ж готується він дуже швидко.
Швидкий і смачний сніданок
Інгредієнти:
- лаваш.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 2 пачки;
- банан — 2 шт;
- родзинки — 50-80 г;
- ванілін;
- яйце для змащування.
Спосіб приготування:
Сир розім'яти ложкою, щоб не було грудочок, змішати його з розім'ятими виделкою бананами, родзинками і ваніліном, добре перемішати.
Лаваш порізати смужками, на край кожної покласти начинку і згорнути рулетом, викласти у форму. Змастити рулети яйцем і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин.
У підсумку вийде корисна страва зі скоринкою, що хрустить, і ніжною начинкою.
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