Мінімум калорій, максимум смаку: рецепт швидкого і бюджетного сніданку

За бажання в начинку можна додати цукор, але тоді страва буде більш калорійною.

Related video

Швидкий і смачний сніданок, до того ж низькокалорійний (всього 150ккал), — гарний початок будь-якого дня. Він не залишає тяжкості в шлунку і добре втамовує голод, заряджаючи організм енергією. Приготуйте його за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян, і його гідно оцінять навіть діти. До того ж готується він дуже швидко.

Швидкий і смачний сніданок

Інгредієнти:

лаваш.

Для начинки:

кисломолочний сир — 2 пачки;

банан — 2 шт;

родзинки — 50-80 г;

ванілін;

яйце для змащування.

Спосіб приготування:

Сир розім'яти ложкою, щоб не було грудочок, змішати його з розім'ятими виделкою бананами, родзинками і ваніліном, добре перемішати.

Лаваш порізати смужками, на край кожної покласти начинку і згорнути рулетом, викласти у форму. Змастити рулети яйцем і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин.

У підсумку вийде корисна страва зі скоринкою, що хрустить, і ніжною начинкою.

Читайте також:

Картопляні котлети: рецепт смачної та бюджетної страви до сніданку

Апельсинові сирники: рецепт смачної страви до сніданку

Лінивий пиріжок із капустою: рецепт бюджетного сніданку за 15 хвилин