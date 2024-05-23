Пирог на йогурте с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт сытной выпечки
Этот пикантный йогуртовый пирог с ветчиной и сыром состоит из простых ингредиентов. И его очень просто приготовить.
Этот пирог готовится на тесте в состав которого входит обычный несладкий йогурт. Пышное тесто идеально дополняют ветчина и сыр. И он идеально подходит для пикника, как перекус на работе, или его можно дать детям в школу. Он идеален как в горячем, так и в холодном виде. Рецептом поделились на сайте
Ингредиенты рассчитаны на квадратную форму размером 20х20 или на круглую форму диаметром 20 см.
Пирог на йогурте с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 200 г натурального простого йогурта;
- 300 г муки;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 50 мл подсолнечного масла;
- 30 г тертого пармезана;
- 100 г вареной ветчины, нарезанной ломтиками;
- 100 г моцареллы, или сулугуни;
Смешайте венчиком йогурт с яйцами до однородного состояния.
Добавьте подсолнечное масло и тертый пармезан к смеси, снова перемешайте тесто, после добавьте муку и разрыхлитель.
Выложите половину теста в смазанную маслом и посыпанную мукой форму и разровняйте лопаткой.
Положите ломтики вареной ветчины на слой теста и выложите нарезанный ломтиками слугуни, или моцареллу, накройте ветчиной и вылейте остатки теста. Разровняйте лопаткой. Выпекайте пирог в разогретой до 180° духовке около 35 минут или пока верх не зарумянится.
Вы можете приготовить такой пирог с любой начинкой. Для еще более яркого вкуса можно заменить пармезан сыром пекорино. По этому же рецепту можно приготовить пирог с ягодами и фруктами, а также с овощами.
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