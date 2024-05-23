Пиріг на йогурті з шинкою та сиром: покроковий рецепт ситної випічки

Цей пікантний йогуртовий пиріг із шинкою та сиром складається з простих інгредієнтів. Його дуже просто приготувати.

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Цей пиріг готується на тісті, до складу якого входить звичайний несолодкий йогурт. Пишне тісто ідеально доповнюють шинка та сир. І він ідеально підходить для пікніка, як перекус на роботі або його можна дати дітям у школу. Він ідеальний як у гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом поділилися на сайті

Інгредієнти розраховані на квадратну форму розміром 20х20 або на круглу форму діаметром 20 см.

Пиріг на йогурті з шинкою та сиром

Інгредієнти:

4 яйця;

200 г натурального простого йогурту;

300 г борошна;

1 пакетик розпушувача;

50 мл соняшникової олії;

30 г тертого пармезану;

100 г вареної шинки, нарізаної скибочками;

100 г моцарели або сулугуні;

Змішайте вінчиком йогурт із яйцями до однорідного стану.

Додайте соняшникову олію і тертий пармезан до суміші, знову перемішайте тісто, після додайте борошно та розпушувач.

Викладіть половину тіста в змащену олією та посипану борошном форму й розрівняйте лопаткою.

Покладіть скибочки вареної шинки на шар тіста й викладіть нарізаний скибочками слугуні або моцарелу, накрийте шинкою та вилийте залишки тіста. Розрівняйте лопаткою. Випікайте пиріг у розігрітій до 180° духовці близько 35 хвилин або поки верх не зарум'яниться.

Ви можете приготувати такий пиріг із будь-якою начинкою. Для ще яскравішого смаку можна замінити пармезан сиром пекоріно. За цим же рецептом можна приготувати пиріг із ягодами та фруктами, а також із овочами.

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