Пиріг на йогурті з шинкою та сиром: покроковий рецепт ситної випічки
Цей пікантний йогуртовий пиріг із шинкою та сиром складається з простих інгредієнтів. Його дуже просто приготувати.
Цей пиріг готується на тісті, до складу якого входить звичайний несолодкий йогурт. Пишне тісто ідеально доповнюють шинка та сир. І він ідеально підходить для пікніка, як перекус на роботі або його можна дати дітям у школу. Він ідеальний як у гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом поділилися на сайті
Інгредієнти розраховані на квадратну форму розміром 20х20 або на круглу форму діаметром 20 см.
Пиріг на йогурті з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 200 г натурального простого йогурту;
- 300 г борошна;
- 1 пакетик розпушувача;
- 50 мл соняшникової олії;
- 30 г тертого пармезану;
- 100 г вареної шинки, нарізаної скибочками;
- 100 г моцарели або сулугуні;
Змішайте вінчиком йогурт із яйцями до однорідного стану.
Додайте соняшникову олію і тертий пармезан до суміші, знову перемішайте тісто, після додайте борошно та розпушувач.
Викладіть половину тіста в змащену олією та посипану борошном форму й розрівняйте лопаткою.
Покладіть скибочки вареної шинки на шар тіста й викладіть нарізаний скибочками слугуні або моцарелу, накрийте шинкою та вилийте залишки тіста. Розрівняйте лопаткою. Випікайте пиріг у розігрітій до 180° духовці близько 35 хвилин або поки верх не зарум'яниться.
Ви можете приготувати такий пиріг із будь-якою начинкою. Для ще яскравішого смаку можна замінити пармезан сиром пекоріно. За цим же рецептом можна приготувати пиріг із ягодами та фруктами, а також із овочами.
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