Бутерброды с киви: готовим блюдо с оригинальным вкусом

Такие бутерброды украсят праздничный стол и станут оригинальным перекусом.

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Сочетание киви и орехово-сырной намазки с чесноком на хрустящем багете — настоящее кулинарное искушение и необычное сочетание вкусов. Приготовьте такие бутерброды и удивите своих родных и близких новым и интересным блюдом. Как его приготовить, рассказала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Бутерброды с киви

Ингредиенты:

багет — 1 шт;

киви — 2 шт;

орехи — горсть;

сливочное масло — 50 гр;

плавленый сыр — 50 гр;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Орехи нарезать ножом размером примерно с рисовое зернышко. Блендером их не нужно измельчать.

В глубокой миске смешать орехи, масло комнатной температуры и сыр. Чеснок пропустить через пресс, добавить майонез и все хорошо перемешать.

Багет порезать на ломтики, поджарить их с обеих сторон на сухой сковороде. Киви нарезать на пластинки. Готовой смесью намазать ломтики багета, сверху положить киви и можно подавать на стол.

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