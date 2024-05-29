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Бутерброди з ківі: готуємо страву з оригінальним смаком

бутерброди з ківі, рецепт закуски
Фото: cook_with_me_at_home

Такі бутерброди прикрасять святковий стіл і стануть оригінальним перекусом.

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Поєднання ківі та горіхово-сирної намазки з часником на хрусткому багеті — справжня кулінарна спокуса і незвичайне поєднання смаків. Приготуйте такі канапки та здивуйте своїх рідних і близьких новою та цікавою стравою. Як її приготувати, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Бутерброди з ківі

Інгредієнти:

  • багет — 1 шт;
  • ківі — 2 шт;
  • горіхи — жменя;
  • вершкове масло — 50 г;
  • плавлений сир — 50 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Горіхи нарізати ножем розміром приблизно з рисове зернятко. Блендером їх не потрібно подрібнювати.

У глибокій мисці змішати горіхи, масло кімнатної температури та сир. Часник пропустити через прес, додати майонез і все добре перемішати.

Багет порізати на скибочки, підсмажити їх з обох боків на сухій сковороді. Ківі нарізати на пластинки. Готовою сумішшю намазати скибочки багета, зверху покласти ківі і можна подавати на стіл.

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