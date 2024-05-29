Бутерброди з ківі: готуємо страву з оригінальним смаком
Такі бутерброди прикрасять святковий стіл і стануть оригінальним перекусом.
Поєднання ківі та горіхово-сирної намазки з часником на хрусткому багеті — справжня кулінарна спокуса і незвичайне поєднання смаків. Приготуйте такі канапки та здивуйте своїх рідних і близьких новою та цікавою стравою. Як її приготувати, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Бутерброди з ківі
Інгредієнти:
- багет — 1 шт;
- ківі — 2 шт;
- горіхи — жменя;
- вершкове масло — 50 г;
- плавлений сир — 50 г;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Горіхи нарізати ножем розміром приблизно з рисове зернятко. Блендером їх не потрібно подрібнювати.
У глибокій мисці змішати горіхи, масло кімнатної температури та сир. Часник пропустити через прес, додати майонез і все добре перемішати.
Багет порізати на скибочки, підсмажити їх з обох боків на сухій сковороді. Ківі нарізати на пластинки. Готовою сумішшю намазати скибочки багета, зверху покласти ківі і можна подавати на стіл.
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