Бутерброди з ківі: готуємо страву з оригінальним смаком

Такі бутерброди прикрасять святковий стіл і стануть оригінальним перекусом.

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Поєднання ківі та горіхово-сирної намазки з часником на хрусткому багеті — справжня кулінарна спокуса і незвичайне поєднання смаків. Приготуйте такі канапки та здивуйте своїх рідних і близьких новою та цікавою стравою. Як її приготувати, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Бутерброди з ківі

Інгредієнти:

багет — 1 шт;

ківі — 2 шт;

горіхи — жменя;

вершкове масло — 50 г;

плавлений сир — 50 г;

часник — 2 зубчики;

майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Горіхи нарізати ножем розміром приблизно з рисове зернятко. Блендером їх не потрібно подрібнювати.

У глибокій мисці змішати горіхи, масло кімнатної температури та сир. Часник пропустити через прес, додати майонез і все добре перемішати.

Багет порізати на скибочки, підсмажити їх з обох боків на сухій сковороді. Ківі нарізати на пластинки. Готовою сумішшю намазати скибочки багета, зверху покласти ківі і можна подавати на стіл.

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