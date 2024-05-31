Быстрая пахлава: секрет простого способа приготовления восточной сладости
Приготовление такой пахлавы отнимет минимум времени, а результат не разочарует.
Пахлава – восточная сладость в виде пропитанного маслом и сиропом слоеного пирога с начинкой из растертых орехов, сахара и кардамона. У многих она по определенным причинам ассоциируется с морем и летом, но готовить ее можно в любое время года. Сегодня предлагаем вам способ приготовления быстрой пахлавы из блога "Кулинарные рецепты".
Быстрая пахлава из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 2 шт;
- масло сливочное – 100 гр;
- орехи грецкие – 200 гр;
- молоко сгущенное вареное — 200 гр.
Способ приготовления:
Сливочное масло растопить и обильно смазать им развернутые листья лаваша. Немного масла оставить для смазки рулетиков перед выпеканием.
Сверху по маслу выложить слой вареной сгущенки, распределив его по всей поверхности.
Грецкие орехи измельчить и посыпать их на сгущенку.
Лаваш завернуть в рулет, нарезать на кусочки. Все рулетики выложить на противень застеленный пергаментной бумагой. Каждый рулетик смазать растопленным сливочным маслом.
Отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
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