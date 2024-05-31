Швидка пахлава: секрет простого способу приготування східних солодощів

Приготування такої пахлави забере мінімум часу, а результат не розчарує.

Related video

Пахлава — східні солодощі у вигляді просоченого маслом і сиропом листкового пирога з начинкою з розтертих горіхів, цукру і кардамону. У багатьох вона з певних причин асоціюється з морем і літом, але готувати її можна в будь-яку пору року. Сьогодні пропонуємо вам спосіб приготування швидкої пахлави з блогу "Кулінарні рецепти".

Швидка пахлава з лаваша

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 2 шт;

масло вершкове — 100 г;

горіхи волоські — 200 г;

молоко згущене варене — 200 г.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити і рясно змастити ним розгорнуте листя лаваша. Трохи масла залишити для змащення рулетиків перед випіканням.

Зверху по маслу викласти шар вареного згущеного молока, розподіливши його по всій поверхні.

Волоські горіхи подрібнити і посипати їх на згущене молоко.

Лаваш загорнути в рулет, нарізати на шматочки. Усі рулетики викласти на деко застелене пергаментним папером. Кожен рулетик змастити розтопленим вершковим маслом.

Відправити деко в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Читайте також:

Персиковий тирамісу: рецепт ідеального літнього десерту

Білий торт: як приготувати ніжний ванільний десерт

Корзиночки з білковим кремом: рецепт десерту зі смаком із дитинства (відео)