Швидка пахлава: секрет простого способу приготування східних солодощів
Приготування такої пахлави забере мінімум часу, а результат не розчарує.
Пахлава — східні солодощі у вигляді просоченого маслом і сиропом листкового пирога з начинкою з розтертих горіхів, цукру і кардамону. У багатьох вона з певних причин асоціюється з морем і літом, але готувати її можна в будь-яку пору року. Сьогодні пропонуємо вам спосіб приготування швидкої пахлави з блогу "Кулінарні рецепти".
Швидка пахлава з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 2 шт;
- масло вершкове — 100 г;
- горіхи волоські — 200 г;
- молоко згущене варене — 200 г.
Спосіб приготування:
Вершкове масло розтопити і рясно змастити ним розгорнуте листя лаваша. Трохи масла залишити для змащення рулетиків перед випіканням.
Зверху по маслу викласти шар вареного згущеного молока, розподіливши його по всій поверхні.
Волоські горіхи подрібнити і посипати їх на згущене молоко.
Лаваш загорнути в рулет, нарізати на шматочки. Усі рулетики викласти на деко застелене пергаментним папером. Кожен рулетик змастити розтопленим вершковим маслом.
Відправити деко в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.
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