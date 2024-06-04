Очень быстрый пирог с помидорами и зеленью: пошаговый рецепт
Такой пирог можно готовить в качестве перекуса для всей семьи. Он получается легким и прекрасно утоляет голод.
Продолжая тему блюд быстрого приготовления, не можем не поделиться с вами рецептом очень быстрого пирога с помидорами и зеленью. Аппетитный, с ярким вкусом и ароматом он станет отличной альтернативой перекуса на протяжении всего дня. Как его приготовить, рассказали в блоге "Консервация и кулинария".
Очень быстрый пирог с помидорами и зеленью
Ингредиенты:
- лист размороженного дрожжевого теста;
- творог — 180 гр;
- яйцо — 1 шт;
- укроп/зеленый лук;
- лук — 1 ч. л;
- помидор крупный — 1 шт;
- микс зелени (шпинат, руккола);
- твердый сыр — 70 гр;
- яйцо для смазывания;
- кунжут для посыпки.
Способ приготовления:
В блендере смешать творог, яйцо, соль, укроп и зеленый лук, перебить все до однородной массы.
Тесто раскатать в пласт, сделать надрезы на краях по диагонали.
Выложить в середину теста творожную массу, слегка разровнять ее, а сверху — порезанные кружочками помидоры, рубленную зелень и натертый на крупной терке сыр.
Завернуть края теста поочередно колоском, смазать яйцом и посыпать кунжутом.
Отправить противень с пирогом в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.
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