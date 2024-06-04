Дуже швидкий пиріг із помідорами та зеленню: покроковий рецепт
Такий пиріг можна готувати як перекус для всієї родини. Він виходить легким і чудово втамовує голод.
Продовжуючи тему страв швидкого приготування, не можемо не поділитися з вами рецептом дуже швидкого пирога з помідорами та зеленню. Апетитний, з яскравим смаком і ароматом він стане чудовою альтернативою перекусу протягом усього дня. Як його приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".
Дуже швидкий пиріг із помідорами та зеленню
Інгредієнти:
- лист розмороженого дріжджового тіста;
- кисломолочний сир — 180 г;
- яйце — 1 шт;
- кріп/зелена цибуля;
- цибуля — 1 ч. л;
- помідор великий — 1 шт;
- мікс зелені (шпинат, рукола);
- твердий сир — 70 г;
- яйце для змащування;
- кунжут для посипання.
Спосіб приготування:
У блендері змішати сир, яйце, сіль, кріп і зелену цибулю, перебити все до однорідної маси.
Тісто розкачати в пласт, зробити надрізи на краях по діагоналі.
Викласти в середину тіста сирну масу, злегка розрівняти її, а зверху — порізані кружечками помідори, посічену зелень і натертий на великій тертці сир.
Загорнути краї тіста по черзі колоском, змастити яйцем і посипати кунжутом.
Відправити деко з пирогом у духовку, розігріту до 200 градусів, на 20 хвилин.
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