Дуже швидкий пиріг із помідорами та зеленню: покроковий рецепт

Такий пиріг можна готувати як перекус для всієї родини. Він виходить легким і чудово втамовує голод.

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Продовжуючи тему страв швидкого приготування, не можемо не поділитися з вами рецептом дуже швидкого пирога з помідорами та зеленню. Апетитний, з яскравим смаком і ароматом він стане чудовою альтернативою перекусу протягом усього дня. Як його приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".

Дуже швидкий пиріг із помідорами та зеленню

Інгредієнти:

лист розмороженого дріжджового тіста;

кисломолочний сир — 180 г;

яйце — 1 шт;

кріп/зелена цибуля;

цибуля — 1 ч. л;

помідор великий — 1 шт;

мікс зелені (шпинат, рукола);

твердий сир — 70 г;

яйце для змащування;

кунжут для посипання.

Спосіб приготування:

У блендері змішати сир, яйце, сіль, кріп і зелену цибулю, перебити все до однорідної маси.

Тісто розкачати в пласт, зробити надрізи на краях по діагоналі.

Викласти в середину тіста сирну масу, злегка розрівняти її, а зверху — порізані кружечками помідори, посічену зелень і натертий на великій тертці сир.

Загорнути краї тіста по черзі колоском, змастити яйцем і посипати кунжутом.

Відправити деко з пирогом у духовку, розігріту до 200 градусів, на 20 хвилин.

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