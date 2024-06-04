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Їжа

Швидкий пиріг із ковбасою та грибами: рецепт універсального перекусу

Фото: zefirka_recipes

Такий пиріг однаково смачний як у теплому вигляді, так і холодний.

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Піца — одна з найпопулярніших страв не тільки серед українців, а й в усьому світі, оскільки вона чудово втамовує голод і може бути з будь-якою начинкою. Однак ми сьогодні пропонуємо приготувати дещо смачніше, ніж ця італійська класика. Кулінарна блогерка під ніком zefirka_recipes поділилася рецептом швидкого пирога, який стане чудовою альтернативою піці та готується дуже швидко.

Пиріг із лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий — 4–5 листів;
  • ковбаса — 130 г;
  • гриби — 100 г;
  • яйця — 3 шт;
  • молоко — 170 мл;
  • моцарела — 100 г;
  • сіль, перець;
  • вершкове масло для змащування форми;
  • зелень для подачі.

Спосіб приготування:

Форму змастити розтопленим маслом. Лаваш щільно укласти у форму "гармошкою". Проміжки заповнити шматочками ковбаси та грибів.

Для заливки яйця змішати з молоком, сіллю, перцем і тертим сиром, вилити у форму, розрівнявши виделкою.

Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 25 хвилин.

Перед подачею посипати дрібно посіченою зеленню.

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