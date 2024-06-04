Швидкий пиріг із ковбасою та грибами: рецепт універсального перекусу
Такий пиріг однаково смачний як у теплому вигляді, так і холодний.
Піца — одна з найпопулярніших страв не тільки серед українців, а й в усьому світі, оскільки вона чудово втамовує голод і може бути з будь-якою начинкою. Однак ми сьогодні пропонуємо приготувати дещо смачніше, ніж ця італійська класика. Кулінарна блогерка під ніком zefirka_recipes поділилася рецептом швидкого пирога, який стане чудовою альтернативою піці та готується дуже швидко.
Пиріг із лаваша
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 4–5 листів;
- ковбаса — 130 г;
- гриби — 100 г;
- яйця — 3 шт;
- молоко — 170 мл;
- моцарела — 100 г;
- сіль, перець;
- вершкове масло для змащування форми;
- зелень для подачі.
Спосіб приготування:
Форму змастити розтопленим маслом. Лаваш щільно укласти у форму "гармошкою". Проміжки заповнити шматочками ковбаси та грибів.
Для заливки яйця змішати з молоком, сіллю, перцем і тертим сиром, вилити у форму, розрівнявши виделкою.
Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 25 хвилин.
Перед подачею посипати дрібно посіченою зеленню.
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