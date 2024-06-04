Быстрый пирог с колбасой и грибами: рецепт универсального перекуса
Такой пирог одинаково вкусный как в теплом виде, так и холодный.
Пицца — одно из самых популярных блюд не только среди украинцев, но и во всем мире, поскольку она отлично утоляет голод и может быть с любой начинкой. Однако мы сегодня предлагаем приготовить кое-что повкуснее, чем эта итальянская классика. Кулинарный блогер под ником zefirka_recipes поделилась рецептом быстрого пирога, который станет отличной альтернативой пицце и готовится очень быстро.
Пирог из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш тонкий — 4–5 листов;
- колбаса — 130 гр;
- грибы — 100 гр;
- яйца — 3 шт;
- молоко — 170 мл;
- моцарелла — 100 гр;
- соль, перец;
- масло для смазывания формы;
- зелень для подачи.
Способ приготовления:
Форму смазать растопленным маслом. Лаваш плотно уложить в форму "гармошкой". Промежутки заполнить кусочками колбасы и грибов.
Для заливки яйца смешать с молоком, солью, перцем и тертым сыром, вылить в форму, разровняв вилкой.
Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25 минут.
При подаче посыпать мелко нарубленной зеленью.
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