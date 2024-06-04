Быстрый пирог с колбасой и грибами: рецепт универсального перекуса

Такой пирог одинаково вкусный как в теплом виде, так и холодный.

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Пицца — одно из самых популярных блюд не только среди украинцев, но и во всем мире, поскольку она отлично утоляет голод и может быть с любой начинкой. Однако мы сегодня предлагаем приготовить кое-что повкуснее, чем эта итальянская классика. Кулинарный блогер под ником zefirka_recipes поделилась рецептом быстрого пирога, который станет отличной альтернативой пицце и готовится очень быстро.

Пирог из лаваша

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 4–5 листов;

колбаса — 130 гр;

грибы — 100 гр;

яйца — 3 шт;

молоко — 170 мл;

моцарелла — 100 гр;

соль, перец;

масло для смазывания формы;

зелень для подачи.

Способ приготовления:

Форму смазать растопленным маслом. Лаваш плотно уложить в форму "гармошкой". Промежутки заполнить кусочками колбасы и грибов.

Для заливки яйца смешать с молоком, солью, перцем и тертым сыром, вылить в форму, разровняв вилкой.

Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25 минут.

При подаче посыпать мелко нарубленной зеленью.

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