Легкий летний салат без майонеза: рецепт полезного блюда

Отсутствие майонеза делает такой салат полезным и легким для желудка.

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Легкий салат с крабовыми палочками, стручковой фасолью и горошком – отличное дополнение к летнему меню. Большой плюс этого блюда в том, что для него не требуется майонеза. Как приготовить такой салат, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Летний салат без майонеза

Ингредиенты:

зеленый горошек – 250 гр;

стручковая фасоль – 250 гр;

болгарский перец – 1 шт;

крабовые палочки – 400 гр;

масло растительное – 4 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

горчица в зернах – 2 ст. л;

петрушка;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки порезать большими кусочками. Болгарский перец почистить от плодоножки и семян, порезать его соломкой. Зеленый горошек и стручковую фасоль разморозить.

Все ингредиенты соединить в глубокой миске, заправить растительным маслом, горчицей, чесноком. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и посыпать салат петрушкой.

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