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Еда

Легкий летний салат без майонеза: рецепт полезного блюда

салат с крабовыми палочками, кулинарные рецепты

Отсутствие майонеза делает такой салат полезным и легким для желудка.

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Легкий салат с крабовыми палочками, стручковой фасолью и горошком – отличное дополнение к летнему меню. Большой плюс этого блюда в том, что для него не требуется майонеза. Как приготовить такой салат, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Летний салат без майонеза

Ингредиенты:

  • зеленый горошек – 250 гр;
  • стручковая фасоль – 250 гр;
  • болгарский перец – 1 шт;
  • крабовые палочки – 400 гр;
  • масло растительное – 4 ст. л;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • горчица в зернах – 2 ст. л;
  • петрушка;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки порезать большими кусочками. Болгарский перец почистить от плодоножки и семян, порезать его соломкой. Зеленый горошек и стручковую фасоль разморозить.

Все ингредиенты соединить в глубокой миске, заправить растительным маслом, горчицей, чесноком. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и посыпать салат петрушкой.

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