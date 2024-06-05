Легкий летний салат без майонеза: рецепт полезного блюда
Отсутствие майонеза делает такой салат полезным и легким для желудка.
Легкий салат с крабовыми палочками, стручковой фасолью и горошком – отличное дополнение к летнему меню. Большой плюс этого блюда в том, что для него не требуется майонеза. Как приготовить такой салат, рассказали в блоге "Кулинарная книга".
Летний салат без майонеза
Ингредиенты:
- зеленый горошек – 250 гр;
- стручковая фасоль – 250 гр;
- болгарский перец – 1 шт;
- крабовые палочки – 400 гр;
- масло растительное – 4 ст. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- горчица в зернах – 2 ст. л;
- петрушка;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Крабовые палочки порезать большими кусочками. Болгарский перец почистить от плодоножки и семян, порезать его соломкой. Зеленый горошек и стручковую фасоль разморозить.
Все ингредиенты соединить в глубокой миске, заправить растительным маслом, горчицей, чесноком. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и посыпать салат петрушкой.
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