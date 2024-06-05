Легкий літній салат без майонезу: рецепт корисної страви
Відсутність майонезу робить такий салат корисним і легким для шлунка.
Легкий салат із крабовими паличками, стручковою квасолею та горошком — чудове доповнення до літнього меню. Великий плюс цієї страви в тому, що для неї не потрібен майонез. Як приготувати такий салат, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Літній салат без майонезу
Інгредієнти:
- зелений горошок — 250 г;
- стручкова квасоля — 250 г;
- болгарський перець — 1 шт;
- крабові палички — 400 г;
- олія рослинна — 4 ст. л;
- часник — 2 зубчики;
- гірчиця в зернах — 2 ст. л;
- петрушка;
- сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
Крабові палички порізати великими шматочками. Болгарський перець почистити від плодоніжки та насіння, порізати його соломкою. Зелений горошок і стручкову квасолю розморозити.
Усі інгредієнти з'єднати в глибокій мисці, заправити олією, гірчицею, часником. Посолити і поперчити за смаком, перемішати і посипати салат петрушкою.
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