Легкий літній салат без майонезу: рецепт корисної страви

Відсутність майонезу робить такий салат корисним і легким для шлунка.

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Легкий салат із крабовими паличками, стручковою квасолею та горошком — чудове доповнення до літнього меню. Великий плюс цієї страви в тому, що для неї не потрібен майонез. Як приготувати такий салат, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Літній салат без майонезу

Інгредієнти:

зелений горошок — 250 г;

стручкова квасоля — 250 г;

болгарський перець — 1 шт;

крабові палички — 400 г;

олія рослинна — 4 ст. л;

часник — 2 зубчики;

гірчиця в зернах — 2 ст. л;

петрушка;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Крабові палички порізати великими шматочками. Болгарський перець почистити від плодоніжки та насіння, порізати його соломкою. Зелений горошок і стручкову квасолю розморозити.

Усі інгредієнти з'єднати в глибокій мисці, заправити олією, гірчицею, часником. Посолити і поперчити за смаком, перемішати і посипати салат петрушкою.

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