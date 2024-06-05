Самый свежий и хрустящий: рецепт салата "Весенний"

На приготовление этого салат у вас уйдет не больше 15 минут. А результат будет потрясающим.

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Как и "Мимоза", салат "Весенний" придумали десятилетия назад, совместив самые простые и доступные сезонные продукты. Теперь его, конечно, можно готовить не только весной. И он отлично подойдет к шашлыку, или как самостоятельное блюдо на ужин, если не хочется ничего готовить. Фокус расскажет, как приготовить салат "Весенний".

Салат "Весенний"

Ингредиенты:

три яйца;

редиска — 200 г;

огурцы — 200 г;

зеленый лук, укроп, сметана, соль.

Яйца нужно отварить вкрутую. Положите их в кипящую воду и варите 11 минут. Затем переложите в холодную воду и охладите.

Огурцы нарежьте тонкими кружочками, как и редиску. Выбирайте сочную, крепкую и хрустящую.

Яйца натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте, как и укроп. Смешайте все в большом салатнике. И заправьте сметаной. Посолите и можете поперчит, если любите. Сметану можно заменить на несладкий йогурт, так получится менее калорийно.

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