Найсвіжіший і найхрусткіший: рецепт салату "Весняний"

На приготування цього салату у вас піде не більше 15 хвилин. А результат буде приголомшливим.

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Як і "Мімоза", салат "Весняний" придумали десятиліття тому, поєднавши найпростіші та найдоступніші сезонні продукти. Тепер його, звичайно, можна готувати не тільки навесні. І він чудово підійде до шашлику, або як самостійна страва на вечерю, якщо не хочеться нічого готувати. Фокус розповість, як приготувати салат "Весняний".

Салат "Весняний"

Інгредієнти:

три яйця;

редиска — 200 г;

огірки — 200 г;

зелена цибуля, кріп, сметана, сіль.

Яйця потрібно відварити круто. Покладіть їх у киплячу воду і варіть 11 хвилин. Потім перекладіть у холодну воду й охолодіть.

Огірки наріжте тонкими кружечками, як і редиску. Вибирайте соковиту, міцну та хрустку.

Яйця натріть на крупній тертці. Цибулю дрібно наріжте, як і кріп. Змішайте все у великому салатнику. І заправте сметаною. Посоліть і можете поперчити, якщо любите. Сметану можна замінити на несолодкий йогурт, так вийде менш калорійно.

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