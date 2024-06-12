Кладезь здоровья: как приготовить чесночные стрелки (видео)

Несмотря на непривычные ингредиенты, в результате получается очень вкусное и полезное блюдо.

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Чесночные стрелки– сезонное блюдо, которое многим, возможно, кажется странным. Однако это настоящий эликсир здоровья, поскольку они, как и сам чеснок, содержат немало витамина С, витамины А, В1, В2, Е, РР. Также в них есть такие микроэлементы как хлор, натрий, сера, калий и кальций, фосфор, магний, марганец и медь, германий, молибден, кобальт и цирконий, ванадий, титан, селен и свинец. Поэтому попробуйте приготовить чесночные стрелки по рецепту блогера Ольги Головиной и лично убедитесь, насколько это вкусно.

Чесночные стрелки в сметане

Ингредиенты:

чесночные стрелки;

растительное масло;

соль, перец по вкусу;

вода:

сметана.

Способ приготовления:

Стрелки для приготовления нужно срезать, когда им 2-3 недели, и они начинают слегка выпрямляться. Твердые части удалить. Они легко ломаются, с характерным треском.

Срезанные и подготовленные стрелки хорошо промыть, порезать ножницами на кусочки. Подсолнечное масло разогреть в сковороде и высыпать туда стрелки. Добавить чуть воды и тушить на маленьком огне около 30 минут под крышкой. За это время они становятся очень мягкими.

Через полчаса добавить к стрелкам сметану, соль и перец. Перемешать и тушить под крышкой еще 7-10 минут.

Если посыпать стрелки высушенными крошками батона, они будут еще вкуснее.

Употребление чесночных стрелок оказывает положительное влияние на весь организм: улучшает пищеварение и состав крови, способствует профилактике простудных и вирусных заболеваний, убивает микробы, нормализует давление.

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