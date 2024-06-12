Джерело здоров'я: як приготувати часникові стрілки (відео)

Незважаючи на незвичні інгредієнти, в результаті виходить дуже смачна і корисна страва.

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Часникові стрілки — сезонна страва, яка багатьом, можливо, здається дивною. Проте це справжній еліксир здоров'я, оскільки вони, як і сам часник, містять чимало вітаміну С, вітаміни А, В1, В2, Е, РР. Також у них є такі мікроелементи як хлор, натрій, сірка, калій і кальцій, фосфор, магній, марганець і мідь, германій, молібден, кобальт і цирконій, ванадій, титан, селен і свинець. Тож спробуйте приготувати часникові стрілки за рецептом блогерки Ольги Головіної та особисто переконайтеся, наскільки це смачно.

Часникові стрілки в сметані

Інгредієнти:

часникові стрілки;

рослинна олія;

сіль, перець за смаком;

вода:

сметана.

Спосіб приготування:

Стрілки для приготування потрібно зрізати, коли їм 2-3 тижні, і вони починають злегка випрямлятися. Тверді частини видалити. Вони легко ламаються, з характерним тріском.

Зрізані та підготовлені стрілки добре промити, порізати ножицями на шматочки. Соняшникову олію розігріти в сковорідці та висипати туди стрілки. Додати трохи води і тушкувати на маленькому вогні близько 30 хвилин під кришкою. За цей час вони стають дуже м'якими.

Через півгодини додати до стрілок сметану, сіль і перець. Перемішати й тушкувати під кришкою ще 7-10 хвилин.

Якщо посипати стрілки висушеними крихтами батона, вони будуть ще смачнішими.

Вживання часникових стрілок позитивно впливає на весь організм: покращує травлення і склад крові, сприяє профілактиці застудних і вірусних захворювань, вбиває мікроби, нормалізує тиск.

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