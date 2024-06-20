Хит праздничного стола: как приготовить утку с яблоками

Утка с румяной корочкой, пропитанная вкусом и ароматом яблок станет хитом любого стола.

Related video

Не за горами Троица – светлый праздник, на который семья часто собирается за одним столом с родителями, детьми, родственниками. Неудивительно, что в этот день каждая хозяйка старается приготовить что-нибудь особенно вкусное. Одним из таких блюд может стать утка с очень аппетитной начинкой, рецептом которой поделились в блоге "Кулинарные рецепты". Попробуйте приготовить ее, и гости по достоинству оценят ваш кулинарный талант.

Утка с яблоками

Ингредиенты:

утка – 1 шт;

яблоки – 1 кг;

сидр – 200 мл;

сливочное масло – 90 гр;

щепотка острого перца;

соль, черный перец.

Для начинки:

яблоки – 2 шт;

печень и желудок утки (если нет, можно взять несколько кусков ветчины);

сидр – 1 ст. л;

небольшая луковица;

грецкие орехи – 4 шт.

Способ приготовления:

Нагреть духовку до 180 градусов. Почистить два яблока, удалить серединки и порезать яблоки кубиками. Мелко нарезать лук и обжарить в 15 граммах сливочного масла, пока лук не станет прозрачным. Затем добавить нарезанные яблоки и готовить, помешивая, 10 минут, затем добавить столовую ложку сидра и готовить еще 5 минут. Снять с огня.

Добавить к яблокам с луком нарезанные кусочками внутренности утки (или заменить их ветчиной), посолить, поперчить, добавить мелко нарезанные грецкие орехи и щепотку острого перца. Начинить фаршем утку. Натереть тушку солью и смазать 50 граммами сливочного масла.

Запекать из расчета 1 час на 1 килограмм утки, регулярно поливая соком, вытекающим из птицы. В середине запекания перевернуть утку на другую сторону. Последний час накрыть ее фольгой или пергаментной бумагой.

За 20 минут до готовности утки почистить яблоки, порезать на четвертинки и удалить серединки. Обжарить до золотого цвета в 25 граммах сливочного масла, добавить 100 миллилитров сидра и готовить в течение 10 минут. Если жидкость испарилась до того, как яблоки стали полностью мягкими, – добавить еще сидра.

Нарезать готовую утку и подавать вместе с яблоками.

Читайте также:

Клюквенно-апельсиновый соус к мясу: пошаговый рецепт

Утка по-донецки. Простой рецепт сногсшибательного блюда

Курица с овощами в сметанном соусе: пошаговый рецепт