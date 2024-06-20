Хіт святкового столу: як приготувати качку з яблуками

Качка з рум'яною скоринкою, просочена смаком і ароматом яблук стане хітом будь-якого столу.

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Не за горами Трійця — світле свято, на яке сім'я часто збирається за одним столом із батьками, дітьми, родичами. Не дивно, що в цей день кожна господиня намагається приготувати що-небудь особливо смачне. Однією з таких страв може стати качка з дуже апетитною начинкою, рецептом якої поділилися в блозі "Кулінарні рецепти". Спробуйте приготувати її, і гості гідно оцінять ваш кулінарний талант.

Качка з яблуками

Інгредієнти:

качка — 1 шт;

яблука — 1 кг;

сидр — 200 мл;

вершкове масло — 90 г;

щіпка гострого перцю;

сіль, чорний перець.

Для начинки:

яблука — 2 шт;

печінка і шлунок качки (якщо немає, можна взяти кілька шматків шинки);

сидр — 1 ст. л;

невелика цибулина;

волоські горіхи — 4 шт.

Спосіб приготування:

Нагріти духовку до 180 градусів. Почистити два яблука, видалити серединки і порізати яблука кубиками. Дрібно нарізати цибулю й обсмажити в 15 грамах вершкового масла, поки цибуля не стане прозорою. Потім додати нарізані яблука і готувати, помішуючи, 10 хвилин, потім додати столову ложку сидру і готувати ще 5 хвилин. Зняти з вогню.

Додати до яблук із цибулею нарізані шматочками нутрощі качки (або замінити їх шинкою), посолити, поперчити, додати дрібно нарізані волоські горіхи та дрібку гострого перцю. Начинити фаршем качку. Натерти тушку сіллю і змастити 50 грамами вершкового масла.

Запікати з розрахунку 1 година на 1 кілограм качки, регулярно поливаючи соком, що витікає з птиці. У середині запікання перевернути качку на інший бік. Останню годину накрити її фольгою або пергаментним папером.

За 20 хвилин до готовності качки почистити яблука, порізати на четвертинки і видалити серединки. Обсмажити до золотого кольору в 25 грамах вершкового масла, додати 100 мілілітрів сидру і готувати протягом 10 хвилин. Якщо рідина випарувалася до того, як яблука стали повністю м'якими, — додати ще сидру.

Нарізати готову качку і подавати разом із яблуками.

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