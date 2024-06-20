Лимонная паста: рецепт любимого блюда с оригинальным вкусом

Готовую пасту передп подачей на стол нужно посыпать тертым пармезаном и зеленью.

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Паста с лимонным вкусом – необычное блюдо, которое удивит своим ароматом и вкусом. Приготовьте ее и сделайте сюрприз своим близким на обед или на ужин. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге "Душевные рецепты".

Лимонная паста

Ингредиенты:

лимон – 1-2 шт;

чеснок;

лук;

сливочный сыр;

пармезан;

паста

соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

На дно формы выложить лимон, разрезанный пополам, чеснок (нужно срезать верхушку) и лук. Сверху полить маслом, добавить специи и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.

После запекания выдавить мякоть лимона, чеснок выдавить из шелухи, добавить в форму сливочный сыр, выдавить чеснок и сок лимона. Затем добавить три половника воды, в которой варилась паста, и хорошо размешать.

Пасту отварить до состояния "аль денте", процедить и переложить в форму для запекания. Сверху посыпать сыром по вкусу и зеленью.

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