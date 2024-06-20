Лимонна паста: рецепт улюбленої страви з оригінальним смаком

Готову пасту перед подачею на стіл потрібно посипати тертим пармезаном і зеленню.

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Паста з лимонним смаком — незвичайна страва, яка здивує своїм ароматом і смаком. Приготуйте її та зробіть сюрприз своїм близьким на обід або на вечерю. Рецептом страви поділилися в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

Лимонна паста

Інгредієнти:

лимон — 1-2 шт;

часник;

цибуля;

вершковий сир;

пармезан;

паста

сіль і спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

На дно форми викласти лимон, розрізаний навпіл, часник (потрібно зрізати верхівку) і цибулю. Зверху полити олією, додати спеції і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.

Після запікання видавити м'якоть лимона, часник видавити з лушпиння, додати у форму вершковий сир, видавити часник і сік лимона. Потім додати три ополоники води, в якій варилася паста, і добре розмішати.

Пасту відварити до стану "аль денте", процідити і перекласти у форму для запікання. Зверху посипати сиром за смаком і зеленню.

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