Лимонна паста: рецепт улюбленої страви з оригінальним смаком
Готову пасту перед подачею на стіл потрібно посипати тертим пармезаном і зеленню.
Паста з лимонним смаком — незвичайна страва, яка здивує своїм ароматом і смаком. Приготуйте її та зробіть сюрприз своїм близьким на обід або на вечерю. Рецептом страви поділилися в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Лимонна паста
Інгредієнти:
- лимон — 1-2 шт;
- часник;
- цибуля;
- вершковий сир;
- пармезан;
- паста
- сіль і спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
На дно форми викласти лимон, розрізаний навпіл, часник (потрібно зрізати верхівку) і цибулю. Зверху полити олією, додати спеції і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.
Після запікання видавити м'якоть лимона, часник видавити з лушпиння, додати у форму вершковий сир, видавити часник і сік лимона. Потім додати три ополоники води, в якій варилася паста, і добре розмішати.
Пасту відварити до стану "аль денте", процідити і перекласти у форму для запікання. Зверху посипати сиром за смаком і зеленню.
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