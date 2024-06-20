Курица в пиве: рецепт легкого и сочного второго блюда

Это быстрый и простой рецепт, который готовится из разных кусков курицы. Можно использовать и ножки, и бедрышки.

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Курица в пиве — вкусное и сочное второе блюдо, идеально подходящее для семейного обеда. Это блюдо можно приготовить из разных кусков курицы: тут использовались бедра, но также подойдут ножки или целая разделанная курица. Мы также выбрали светлое пиво, но вы можете выбрать темное, или безалкогольное. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Курица в пиве

Ингредиенты:

куриные бедрышки – 8 штук;

светлое пиво – 330 мл;

розмарин;

2 зубчика чеснока;

1 гвоздика;

сахар — 1 ст. л.;

сушеный орегано, соль, черный перец, растительное масло.

Возьмите куриные ножки и помассируйте их, сбрызнув оливковым маслом, солью, перцем, нарезанным розмарином и орегано. Этот шаг обеспечит хрустящую и ароматную шкурку.

Добавьте в сковороду растительное масло и чеснок. Выложите куриные бедра и готовьте, пока они не станут равномерно золотистыми. Налейте пиво и дайте алкоголю испариться.

Если вы используете темное пиво, конечный результат будет немного более горьковатым. Если вы предпочитаете, вы также можете использовать безалкогольное пиво.

Добавьте сахар и продолжайте готовить на среднем огне. Накройте сковороду крышкой и продолжайте готовить еще около 40 минут.

Курица в пиве готова к употреблению.

Мы приправили курицу розмарином и орегано, но в зависимости от вашего вкуса вы можете заменить ее шалфеем, тимьяном или лавровым листом . По желанию вы также можете добавить нарезанный лук или нарезанные овощи.

Как вариант, можно приготовить курицу в пиве в духовке: процедура та же, но приготовление будет происходить при температуре 180°С не менее получаса.

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