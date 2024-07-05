Нежный, сочный и воздушный: рецепт бисквита с фантой (видео)
Такой бисквит не требует пропитки.
Бисквит будет вкуснее и сочнее, если добавить в него газировку, рассказывает кулинарный блогер Светлана Бауэр. В своем аккаунте она поделилась рецептом выпечки с добавлением апельсиновой фанты, вкус которой не оставит никого равнодушным. Попробуйте приготовить бисквит таким способом и оцените, насколько мягким, воздушным и аппетитным он получается.
Бисквит с фантой
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт;
- сахар – 1 стакан;
- ванильный сахар – 8 гр;
- щепотка соли;
- фанта – 1 стакан;
- растительное масло без запаха – 1 стакан;
- мука – 3 стакана;
- разрыхлитель – 16 гр.
Для глазури:
- сахарная пудра – 250 гр;
- сок – 5 ст. л;
- кондитерская посыпка.
Способ приготовления:
Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить газированный апельсиновый напиток, растительное масло, муку и разрыхлитель.
В смазанную маслом форму вылить тесто и выпекать в разогретой духовке, разогретой до 180 градусов, 30- 40 минут. Дать пирогу остыть.
Для глазури смешать сахарную пудру и сок, нанести ее на бисквит и посыпать сахарной посыпкой.
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