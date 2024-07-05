Нежный, сочный и воздушный: рецепт бисквита с фантой (видео)

Такой бисквит не требует пропитки.

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Бисквит будет вкуснее и сочнее, если добавить в него газировку, рассказывает кулинарный блогер Светлана Бауэр. В своем аккаунте она поделилась рецептом выпечки с добавлением апельсиновой фанты, вкус которой не оставит никого равнодушным. Попробуйте приготовить бисквит таким способом и оцените, насколько мягким, воздушным и аппетитным он получается.

Бисквит с фантой

Ингредиенты:

яйца – 5 шт;

сахар – 1 стакан;

ванильный сахар – 8 гр;

щепотка соли;

фанта – 1 стакан;

растительное масло без запаха – 1 стакан;

мука – 3 стакана;

разрыхлитель – 16 гр.

Для глазури:

сахарная пудра – 250 гр;

сок – 5 ст. л;

кондитерская посыпка.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить газированный апельсиновый напиток, растительное масло, муку и разрыхлитель.

В смазанную маслом форму вылить тесто и выпекать в разогретой духовке, разогретой до 180 градусов, 30- 40 минут. Дать пирогу остыть.

Для глазури смешать сахарную пудру и сок, нанести ее на бисквит и посыпать сахарной посыпкой.

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