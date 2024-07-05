Ніжний, соковитий і пухкий: рецепт бісквіта з фантою (відео)
Такий бісквіт не потребує просочення.
Бісквіт буде смачнішим і соковитішим, якщо додати в нього газовану воду, розповідає кулінарна блогерка Світлана Бауер. У своєму акаунті вона поділилася рецептом випічки з додаванням апельсинової фанти, смак якої не залишить нікого байдужим. Спробуйте приготувати бісквіт у такий спосіб і оцініть, наскільки м'яким, пухким й апетитним він виходить.
Бісквіт із фантою
Інгредієнти:
- яйця — 5 шт;
- цукор — 1 склянка;
- ванільний цукор — 8 г;
- дрібка солі;
- фанта — 1 склянка;
- рослинна олія без запаху — 1 склянка;
- борошно — 3 склянки;
- розпушувач — 16 г.
Для глазурі:
- цукрова пудра — 250 г;
- сік — 5 ст. л;
- кондитерська посипка.
Спосіб приготування:
Збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати газований апельсиновий напій, олію, борошно і розпушувач.
У змащену олією форму вилити тісто і випікати в розігрітій духовці, розігрітій до 180 градусів, 30-40 хвилин. Дати пирогу охолонути.
Для глазурі змішати цукрову пудру і сік, нанести її на бісквіт і посипати цукровою посипкою.
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