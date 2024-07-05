Ніжний, соковитий і пухкий: рецепт бісквіта з фантою (відео)

Такий бісквіт не потребує просочення.

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Бісквіт буде смачнішим і соковитішим, якщо додати в нього газовану воду, розповідає кулінарна блогерка Світлана Бауер. У своєму акаунті вона поділилася рецептом випічки з додаванням апельсинової фанти, смак якої не залишить нікого байдужим. Спробуйте приготувати бісквіт у такий спосіб і оцініть, наскільки м'яким, пухким й апетитним він виходить.

Бісквіт із фантою

Інгредієнти:

яйця — 5 шт;

цукор — 1 склянка;

ванільний цукор — 8 г;

дрібка солі;

фанта — 1 склянка;

рослинна олія без запаху — 1 склянка;

борошно — 3 склянки;

розпушувач — 16 г.

Для глазурі:

цукрова пудра — 250 г;

сік — 5 ст. л;

кондитерська посипка.

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати газований апельсиновий напій, олію, борошно і розпушувач.

У змащену олією форму вилити тісто і випікати в розігрітій духовці, розігрітій до 180 градусів, 30-40 хвилин. Дати пирогу охолонути.

Для глазурі змішати цукрову пудру і сік, нанести її на бісквіт і посипати цукровою посипкою.

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