Чебуреки с картошкой: рецепт воздушного теста

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Чебуреки обычно готовят с мясом, но и с начинкой из картошки с зеленью они получатся отлично.

Мясной фарш в этих чебуреках заменяет начинка из пюре и зеленого лука. Чебуреки — традиционное блюдо крымско-татарской кухни. Их название происходит от слов "çiy", что означает "сырой" (применяется по отношению к начинке), и "börek" — "пирожок". Традиционное блюдо представляет собой изделие из пресного теста в виде полукруга с начинкой из мясного фарша, специй и лука. Но теперь чебуреки готовят не только с мясом. Рецептом поделились на сайте NUR.

Чебуреки с картошкой

Ингредиенты:

мука — 500 г;

молоко — 50 г;

растительное масло — 460 мл;

зеленый лук — по вкусу;

картофель — 500 г;

соль, черный молотый перец;

вода — 250 мл;

сливочное масло 82,5% — 50 г.

В мисочку с кипятком влейте 3 ст. л. растительного масла и добавьте 1 ч. л. соли. Перемешайте. Муку просейте в глубокую миску и сделайте в ней углубление. Вылейте в углубление горячую воду с маслом и солью и замесите тесто. Сначала ложкой, а потом руками.

Затем положите тесто в целлофановый пакет и оставьте отдохнуть примерно на 15 минут. Приготовьте начинку. Очищенный картофель отварите до готовности в подсоленной воде.

Добавьте молоко, 50 г сливочного масла и взбейте все миксером. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к пюре. Посолите и поперчите. Тесто достаньте из пакета, обомните и снова уберите в пакет на 15 минут. Потом достаньте снова, разделите на три части и каждую скатайте колбаской. Каждую заготовку разделите еще на 5–6 частей. Чтобы тесто не обветривалось, накройте его миской. Каждую порцию теста максимально тонко раскатайте в круглый пласт. По центру выкладывайте начинку. Формируйте чебурек, защипнув края пальцами. Повторите этот шаг со всеми чебуреками.

В кастрюле разогрейте подсолнечное масло. Масла должно быть столько, чтобы чебуреки плавали в нем во время обжаривания. В раскаленное масло опускайте чебуреки и жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

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