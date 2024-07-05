Чебуреки з картоплею: рецепт повітряного тіста

Чебуреки зазвичай готують із м'ясом, але і з начинкою з картоплі із зеленню вони вийдуть чудовими.

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М'ясний фарш у цих чебуреках замінює начинка з пюре та зеленої цибулі. Чебуреки — традиційна страва кримсько-татарської кухні. Їхня назва походить від слів "çiy", що означає "сирий" (застосовується щодо начинки), і "börek" — "пиріжок". Традиційна страва являє собою виріб із прісного тіста у вигляді півкола з начинкою з м'ясного фаршу, спецій і цибулі. Але тепер чебуреки готують не тільки з м'ясом. Рецептом поділилися на сайті NUR.

Чебуреки з картоплею

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

молоко — 50 г;

рослинна олія — 460 мл;

зелена цибуля — за смаком;

картопля — 500 г;

сіль, чорний мелений перець;

вода — 250 мл;

вершкове масло 82,5% — 50 г.

У мисочку з окропом влийте 3 ст. л. рослинної олії та додайте 1 ч. л. солі. Перемішайте. Борошно просійте в глибоку миску і зробіть у ній заглиблення. Вилийте в заглиблення гарячу воду з олією та сіллю і замісіть тісто. Спочатку ложкою, а потім руками.

Потім покладіть тісто в целофановий пакет і залиште відпочити приблизно на 15 хвилин. Приготуйте начинку. Очищену картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді.

Додайте молоко, 50 г вершкового масла і збийте все міксером. Дрібно наріжте зелену цибулю та додайте до пюре. Посоліть і поперчіть. Тісто дістаньте з пакета, обімніть і знову приберіть у пакет на 15 хвилин. Потім дістаньте знову, розділіть на три частини і кожну скачайте ковбаскою. Кожну заготовку розділіть ще на 5-6 частин. Щоб тісто не обвітрювалося, накрийте його мискою. Кожну порцію тіста максимально тонко розкачайте в круглий пласт. По центру викладайте начинку. Формуйте чебурек, защипнувши краї пальцями. Повторіть цей крок з усіма чебуреками.

У каструлі розігрійте соняшникову олію. Олії має бути стільки, щоб чебуреки плавали в ній під час обсмажування. У розпечену олію опускайте чебуреки та смажте з обох боків до золотистого кольору.

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