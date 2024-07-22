Оригинальная замена мороженому: как приготовить граниту из дыни
Гранита из дыни — вкусный десерт, который освежает жарким летом.
Гранита готовится всего из 3 ингредиентов и без использования мороженицы. Все, что вам нужно сделать, это смешать мякоть фруктов с сиропом из воды и сахара, переложить все в большую низкую емкость и поставить в морозильную камеру примерно на 4 часа или до тех пор, пока она не приобретет плотную кремообразную консистенцию. Для оптимального выхода единственная мера предосторожности — каждые полчаса доставать десерт из морозилки и перемешивать венчиком, чтобы разбить кристаллы льда. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Важно выбрать плод, созревший в нужный момент, с сочной и сладкой мякотью: отдайте предпочтение сорту дыни с пастельно-оранжевой мякотью. Мы украсили отдельные чашки веточкой мяты, но вы также можете выбрать кусочки белого шоколада или рубленые фисташки.
Гранита из дыни
Ингредиенты:
- дыня (мякоть) — 700 г;
- вода — 150 мл;
- сахар — 150 г;
- мята для украшения.
Соберите воду и сахар в стальную кастрюлю. Поставьте их на огонь и постоянно помешивайте, пока сахар не растворится и не получится сироп. Снимите с плиты и дайте полностью остыть.
Мякоть дыни нарезаем кубиками, переложите их в чашу кухонного миксера, затем также влейте сахарный сироп.
Взбивайте до получения однородной массы, но чтобы чувствовались кусочки дыни.
Перелейте его в широкую неглубокую стеклянную емкость и поместите его в морозилку минимум на 4 часа.
Каждые 30 минут перемешивайте смесь ручным венчиком, чтобы разбить кристаллы льда.
По истечении необходимого времени разложите граниту по отдельным чашкам, украсьте несколькими листьями свежей мяты и сразу же подавайте.
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