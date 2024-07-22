Оригинальная замена мороженому: как приготовить граниту из дыни

Гранита из дыни — вкусный десерт, который освежает жарким летом.

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Гранита готовится всего из 3 ингредиентов и без использования мороженицы. Все, что вам нужно сделать, это смешать мякоть фруктов с сиропом из воды и сахара, переложить все в большую низкую емкость и поставить в морозильную камеру примерно на 4 часа или до тех пор, пока она не приобретет плотную кремообразную консистенцию. Для оптимального выхода единственная мера предосторожности — каждые полчаса доставать десерт из морозилки и перемешивать венчиком, чтобы разбить кристаллы льда. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Важно выбрать плод, созревший в нужный момент, с сочной и сладкой мякотью: отдайте предпочтение сорту дыни с пастельно-оранжевой мякотью. Мы украсили отдельные чашки веточкой мяты, но вы также можете выбрать кусочки белого шоколада или рубленые фисташки.

Гранита из дыни

Ингредиенты:

дыня (мякоть) — 700 г;

вода — 150 мл;

сахар — 150 г;

мята для украшения.

Соберите воду и сахар в стальную кастрюлю. Поставьте их на огонь и постоянно помешивайте, пока сахар не растворится и не получится сироп. Снимите с плиты и дайте полностью остыть.

Мякоть дыни нарезаем кубиками, переложите их в чашу кухонного миксера, затем также влейте сахарный сироп.

Взбивайте до получения однородной массы, но чтобы чувствовались кусочки дыни.

Перелейте его в широкую неглубокую стеклянную емкость и поместите его в морозилку минимум на 4 часа.

Каждые 30 минут перемешивайте смесь ручным венчиком, чтобы разбить кристаллы льда.

По истечении необходимого времени разложите граниту по отдельным чашкам, украсьте несколькими листьями свежей мяты и сразу же подавайте.

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