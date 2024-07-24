Идеальное тесто для выпечки в духовке: простой рецепт
Тесто, приготовленное по этому рецепту, подходит как для пирогов, так и для пирожков.
Тесто, которое идеально пропекается в духовке, хорошо подходит и сочетается с любой начинкой, – мечта любой хозяйки, и у каждой есть свой проверенный рецепт. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим способом приготовить такое тесто. По ее словам, тесто действительно получается просто волшебным.
Идеальное тесто для выпечки в духовке
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- рафинированное подсолнечное масло – 125 мл;
- сахар – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- дрожжи сухие – 7 гр;
- мука – приблизительно 480 гр.
Способ приготовления:
Теплый кефир смешать с маслом, добавить дрожжи, соль, сахар и просеянную муку. Замесить тесто. В идеале оно не липнет к рукам и с ним легко работать. Дать тесту подойти в теплом месте примерно полтора часа, затем снова обмять.
Такое тесто подходит как для пирогов, так и для пирожков. Если вы решили сделать пирог, то начинка для него подойдет любая. Тесто разделить на две части: одна побольше, другая поменьше. Ту, что больше, раскатать, выложить на дно формы, сформировать удлиненные бортики. На середину выложить нанинку, накрыть сверху второй частью теста, раскатанной в пласт, защипнуть края. Смазать пирог взбитым яйцом.
Выпекать пирог из такого теста нужно около 35 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
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