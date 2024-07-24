Ідеальне тісто для випічки в духовці: простий рецепт

Тісто, приготоване за цим рецептом, підходить як для пирогів, так і для пиріжків.

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Тісто, яке ідеально пропікається в духовці, добре смакує та поєднується з будь-якою начинкою, — мрія будь-якої господині, і в кожної є свій перевірений рецепт. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм способом приготувати таке тісто. За її словами, тісто дійсно виходить просто чарівним.

Ідеальне тісто для випічки в духовці

Інгредієнти:

кефір — 250 мл;

рафінована соняшникова олія — 125 мл;

цукор — 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

дріжджі сухі — 7 г;

борошно — приблизно 480 г.

Спосіб приготування:

Теплий кефір змішати з олією, додати дріжджі, сіль, цукор і просіяне борошно. Замісити тісто. В ідеалі воно не липне до рук і з ним легко працювати. Дати тісту підійти в теплому місці приблизно півтори години, потім знову обім'яти.

Таке тісто підходить як для пирогів, так і для пиріжків. Якщо ви вирішили зробити пиріг, то начинка для нього підійде будь-яка. Тісто розділити на дві частини: одна більша, інша менша. Ту, що більша, розкачати, викласти на дно форми, сформувати подовжені бортики. На середину викласти нанинку, накрити зверху другою частиною тіста, розкачаною в пласт, защипнути краї. Змастити пиріг збитим яйцем.

Випікати пиріг із такого тіста потрібно близько 35 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

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