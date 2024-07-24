Ідеальне тісто для випічки в духовці: простий рецепт
Тісто, приготоване за цим рецептом, підходить як для пирогів, так і для пиріжків.
Тісто, яке ідеально пропікається в духовці, добре смакує та поєднується з будь-якою начинкою, — мрія будь-якої господині, і в кожної є свій перевірений рецепт. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм способом приготувати таке тісто. За її словами, тісто дійсно виходить просто чарівним.
Ідеальне тісто для випічки в духовці
Інгредієнти:
- кефір — 250 мл;
- рафінована соняшникова олія — 125 мл;
- цукор — 1 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- дріжджі сухі — 7 г;
- борошно — приблизно 480 г.
Спосіб приготування:
Теплий кефір змішати з олією, додати дріжджі, сіль, цукор і просіяне борошно. Замісити тісто. В ідеалі воно не липне до рук і з ним легко працювати. Дати тісту підійти в теплому місці приблизно півтори години, потім знову обім'яти.
Таке тісто підходить як для пирогів, так і для пиріжків. Якщо ви вирішили зробити пиріг, то начинка для нього підійде будь-яка. Тісто розділити на дві частини: одна більша, інша менша. Ту, що більша, розкачати, викласти на дно форми, сформувати подовжені бортики. На середину викласти нанинку, накрити зверху другою частиною тіста, розкачаною в пласт, защипнути краї. Змастити пиріг збитим яйцем.
Випікати пиріг із такого тіста потрібно близько 35 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
Читайте також:
Лимонний бісквіт із маком: покроковий рецепт ароматної випічки
Корзиночки з білковим кремом: рецепт десерту зі смаком із дитинства (відео)
Рецепт пісних пиріжків із картоплею та грибами: як приготувати смачну випічку