Незаменим в жару: рецепт холодного летнего супа

Чтобы блюдо было вкуснее, подержите его немного в холодильнике. Оно настоится и будет еще аппетитнее.

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Окрошка, или холодный суп – лучшее блюдо для жаркого лета. Настоявшийся в холодильнике, освежающий и вкусный оно хорошо утоляет голод и не оставляет чувства тяжести в желудке. Рецептом этого кушанья существует очень много, и каждая хозяйка имеет в кулинарной книге тот, что проверен годами. Своим способом приготовить такой суп поделилась с подписчиками и известный кулинарный блогер Ольга Головина.

Холодный летний суп

Ингредиенты:

картофель средний – 5-6 шт;

яйца – 3 шт;

филе индейки – 350 гр;

колбаса лекарственная/молочная/докторская – 250 гр;

укроп – по вкусу;

огурец большой – 2 шт;

сметана;

горчица (не в зернах);

вода сильногазированная;

соль, перец.

Способ приготовления:

Картошку, яйца и индейку сварить. Каждый ингредиент необходимо варить в отдельной посуде. Все остудить и нарезать кубиками. Огурцы и колбасу тоже порезать аналогично. Укроп мелко порубить.

Все сложить в кастрюлю, перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Прямо в тарелку перед подачей добавить примерно две столовые ложки сметаны и горчицу по вкусу. Туда же отправить овощно-мясную смесь.

Залить все сильногазированной водой. Отрегулировать густоту супа количеством воды, по своему вкусу и желанию.

Такой способ приготовления позволяет делать конечное блюдо более индивидуальным. Однако можно залить все ингредиенты водой в кастрюле, добавив туда сметану и горчицу, а также доведя вкус солью и перцем до желаемого.

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