Незаменим в жару: рецепт холодного летнего супа
Чтобы блюдо было вкуснее, подержите его немного в холодильнике. Оно настоится и будет еще аппетитнее.
Окрошка, или холодный суп – лучшее блюдо для жаркого лета. Настоявшийся в холодильнике, освежающий и вкусный оно хорошо утоляет голод и не оставляет чувства тяжести в желудке. Рецептом этого кушанья существует очень много, и каждая хозяйка имеет в кулинарной книге тот, что проверен годами. Своим способом приготовить такой суп поделилась с подписчиками и известный кулинарный блогер Ольга Головина.
Холодный летний суп
Ингредиенты:
- картофель средний – 5-6 шт;
- яйца – 3 шт;
- филе индейки – 350 гр;
- колбаса лекарственная/молочная/докторская – 250 гр;
- укроп – по вкусу;
- огурец большой – 2 шт;
- сметана;
- горчица (не в зернах);
- вода сильногазированная;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Картошку, яйца и индейку сварить. Каждый ингредиент необходимо варить в отдельной посуде. Все остудить и нарезать кубиками. Огурцы и колбасу тоже порезать аналогично. Укроп мелко порубить.
Все сложить в кастрюлю, перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Прямо в тарелку перед подачей добавить примерно две столовые ложки сметаны и горчицу по вкусу. Туда же отправить овощно-мясную смесь.
Залить все сильногазированной водой. Отрегулировать густоту супа количеством воды, по своему вкусу и желанию.
Такой способ приготовления позволяет делать конечное блюдо более индивидуальным. Однако можно залить все ингредиенты водой в кастрюле, добавив туда сметану и горчицу, а также доведя вкус солью и перцем до желаемого.
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