Настоящее спасение в жару: рецепт вкусной диетической окрошки на йогурте

Окрошка — это разновидность холодного супа с овощами и мясом, или без него.

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Сейчас, когда в Украине так жарко, готовить не хочется вообще. Но есть выход: приготовьте окрошку. Существует множество вариаций этого блюда: на кефире, квасе или минералке. Мы же предлагаем приготовить окрошку на йогурте. Она имеет сбалансированный вкус и большую пользу для организма. Рецептом поделились на сайте Rud.

Окрошка на йогурте легкая и низкокалорийная. Бактерии, содержащиеся в йогуртовой заливке, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

Окрошка на йогурте

Ингредиенты:

картофель — 4 шт;

яйца — 4 шт;

колбаса вареная — 400 г;

свежие огурцы — 2 шт;

редис — 6 шт;

лук зеленый — 1 пучок;

укроп — 1 пучок.

Для заливки:

жидкий йогурт без добавок — 400 г;

вода — 2 л;

лимон — 1 шт;

соль — по своему вкусу.

Моем картофель и отвариваем в кожуре, или запекаем в духовке. Готовый картофель чистим от кожуры и нарезаем небольшими ровненькими кубиками. Отвариваем яйца вкрутую, чистим и также нарезаем кубиками.

Режем кубиками вареную колбасу, огурцы и редис. Измельчаем укроп и зеленый лук. Все ингредиенты перекладываем в кастрюлю или глубокую миску.

Готовим заливку. Кипяченую прохладную воду (можно взять газированную) выливаем в кастрюлю. Туда же добавляем йогурт, немного соли и две-три ложки лимонного сока. Все хорошо перемешиваем.

Заливаем нарезанные ингредиенты заливкой, солим, если надо, оставляем суп настаиваться в течение часа и подаем.

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