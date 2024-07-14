Настоящее спасение в жару: рецепт вкусной диетической окрошки на йогурте
Окрошка — это разновидность холодного супа с овощами и мясом, или без него.
Сейчас, когда в Украине так жарко, готовить не хочется вообще. Но есть выход: приготовьте окрошку. Существует множество вариаций этого блюда: на кефире, квасе или минералке. Мы же предлагаем приготовить окрошку на йогурте. Она имеет сбалансированный вкус и большую пользу для организма. Рецептом поделились на сайте Rud.
Окрошка на йогурте легкая и низкокалорийная. Бактерии, содержащиеся в йогуртовой заливке, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.
Окрошка на йогурте
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт;
- яйца — 4 шт;
- колбаса вареная — 400 г;
- свежие огурцы — 2 шт;
- редис — 6 шт;
- лук зеленый — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок.
Для заливки:
- жидкий йогурт без добавок — 400 г;
- вода — 2 л;
- лимон — 1 шт;
- соль — по своему вкусу.
Моем картофель и отвариваем в кожуре, или запекаем в духовке. Готовый картофель чистим от кожуры и нарезаем небольшими ровненькими кубиками. Отвариваем яйца вкрутую, чистим и также нарезаем кубиками.
Режем кубиками вареную колбасу, огурцы и редис. Измельчаем укроп и зеленый лук. Все ингредиенты перекладываем в кастрюлю или глубокую миску.
Готовим заливку. Кипяченую прохладную воду (можно взять газированную) выливаем в кастрюлю. Туда же добавляем йогурт, немного соли и две-три ложки лимонного сока. Все хорошо перемешиваем.
Заливаем нарезанные ингредиенты заливкой, солим, если надо, оставляем суп настаиваться в течение часа и подаем.
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