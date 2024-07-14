Справжній порятунок у спеку: рецепт смачної дієтичної окрошки на йогурті

Окрошка — це різновид холодного супу з овочами та м'ясом, або без нього.

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Нині, коли в Україні так спекотно, готувати не хочеться взагалі. Але є вихід: приготуйте окрошку. Існує безліч варіацій цієї страви: на кефірі, квасі чи мінералці. Ми ж пропонуємо приготувати окрошку на йогурті. Вона має збалансований смак та неабияку користь для організму. Рецептом поділились на сайті Rud.

Окрошка на йогурті легка та низькокалорійна. Бактерії, що містяться в йогуртовій заливці, покращують травлення і зміцнюють імунітет.

Окрошка на йогурті

Інгредієнти:

картопля — 4 шт;

яйця — 4 шт;

ковбаса варена — 400 г;

свіжі огірки — 2 шт;

редиска — 6 шт;

цибуля зелена — 1 пучок;

кріп — 1 пучок.

Для заливки:

рідкий йогурт без добавок — 400 г;

вода — 2 л;

лимон — 1 шт;

сіль — до свого смаку.

Миємо картоплю та відварюємо у кожурі, або запікаємо в духовці. Готову картоплю чистимо від шкірки та нарізаємо невеликими рівненькими кубиками. Відварюємо яйця вкруту, чистимо і також нарізаємо кубиками.

Ріжемо кубиками варену ковбасу, огірки та редиску. Подрібнюємо кріп та зелену цибулю. Усі інгредієнти перекладаємо у каструлю чи глибоку миску.

Готуємо заливку. Кип'ячену прохолодну воду (можна взяти газовану) виливаємо у каструлю. Туди ж додаємо йогурт, трохи солі та дві-три ложки лимонного соку. Усе добре перемішуємо.

Заливаємо нарізані інгредієнти заливкою, солимо, якщо треба, залишаємо суп настоюватися протягом години та подаємо.

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