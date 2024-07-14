Справжній порятунок у спеку: рецепт смачної дієтичної окрошки на йогурті
Окрошка — це різновид холодного супу з овочами та м'ясом, або без нього.
Нині, коли в Україні так спекотно, готувати не хочеться взагалі. Але є вихід: приготуйте окрошку. Існує безліч варіацій цієї страви: на кефірі, квасі чи мінералці. Ми ж пропонуємо приготувати окрошку на йогурті. Вона має збалансований смак та неабияку користь для організму. Рецептом поділились на сайті Rud.
Окрошка на йогурті легка та низькокалорійна. Бактерії, що містяться в йогуртовій заливці, покращують травлення і зміцнюють імунітет.
Окрошка на йогурті
Інгредієнти:
- картопля — 4 шт;
- яйця — 4 шт;
- ковбаса варена — 400 г;
- свіжі огірки — 2 шт;
- редиска — 6 шт;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок.
Для заливки:
- рідкий йогурт без добавок — 400 г;
- вода — 2 л;
- лимон — 1 шт;
- сіль — до свого смаку.
Миємо картоплю та відварюємо у кожурі, або запікаємо в духовці. Готову картоплю чистимо від шкірки та нарізаємо невеликими рівненькими кубиками. Відварюємо яйця вкруту, чистимо і також нарізаємо кубиками.
Ріжемо кубиками варену ковбасу, огірки та редиску. Подрібнюємо кріп та зелену цибулю. Усі інгредієнти перекладаємо у каструлю чи глибоку миску.
Готуємо заливку. Кип'ячену прохолодну воду (можна взяти газовану) виливаємо у каструлю. Туди ж додаємо йогурт, трохи солі та дві-три ложки лимонного соку. Усе добре перемішуємо.
Заливаємо нарізані інгредієнти заливкою, солимо, якщо треба, залишаємо суп настоюватися протягом години та подаємо.
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