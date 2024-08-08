Как из магазина: рецепт вкусной кабачковой икры

Это простая закуска всего из четырех ингредиентов. И приготовить ее очень просто.

Related video

Кабачковая икра – это, пожалуй, самая популярная закуска в Украине. Она отлично подходит для бутербродов, и недорого стоит. Ее можно купить в любом магазине, а можно приготовить самостоятельно. И самому контролировать количество специй. Рецептом поделились на сайте Nur.

Кабачковая икра

Ингредиенты:

сахар — 1 ст. л.;

морковка — 300 г;

растительное масло — 70 мл;

репчатый лук — 300 г;

кабачки — 1 кг;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец – по вкусу;

уксус 9% — 1 ст. л.;

томатная паста — 80 г.

Подготовьте морковь и лук. Нарежьте лук кубиками, морковь натрите на крупной терке. Молодые кабачки избавьте от хвостиков и тоже нарежьте кубиками. Можно очистить от кожицы, если хотите. Если овощи зрелые, кроме кожицы удалите семечки и рыхлую мякоть. Обратите внимание, в рецепте указан чистый вес кабачков, то есть вес после обработки.

Обжарьте лук, добавьте морковь и томатную пасту. Помешивая, продолжайте готовить овощи вместе еще 2–3 минуты, положите 80 г томатной пасты. Перемешивая, обжаривайте еще 3 минуты. Выложите в кастрюлю с толстым дном обжаренные в томате лук и морковь. Туда же отправьте нарезанные кабачки. Посолите овощи, добавьте 1 ст. л. сахара и черный перец. Кастрюлю установите на минимальный нагрев и накройте крышкой. Готовьте, периодически помешивая, до мягкости кабачков и уменьшения общего объема массы примерно на 40%.

Измельчите содержимое кастрюли блендером. Кастрюлю с икрой поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите до кипения и добавьте 1 ст. л. уксуса. Еще раз перемешайте икру и снимите с плиты. Разложите горячую икру в теплые стерилизованные банки.

Читайте также:

Летний вкус Неаполя: как приготовить кабачки на гарнир

Лечо из кабачков: необычный рецепт любимого блюда на зиму

Сезонные рецепты: как приготовить вкуснейшие хрустящие кабачки в панировке (видео)