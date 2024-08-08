Як із магазину: рецепт смачної кабачкової ікри

Це проста закуска всього з чотирьох інгредієнтів. І приготувати її дуже просто.

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Кабачкова ікра — це, мабуть, найпопулярніша закуска в Україні. Вона чудово підходить для бутербродів, і недорого коштує. Її можна купити в будь-якому магазині, а можна приготувати самостійно. І самому контролювати кількість спецій. Рецептом поділилися на сайті Nur.

Кабачкова ікра

Інгредієнти:

цукор — 1 ст. л.;

морквина — 300 г;

рослинна олія — 70 мл;

ріпчаста цибуля — 300 г;

кабачки — 1 кг;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

оцет 9% — 1 ст. л.;

томатна паста — 80 г.

Підготуйте моркву та цибулю. Наріжте цибулю кубиками, моркву натріть на крупній тертці. Молоді кабачки позбавте хвостиків і теж наріжте кубиками. Можна очистити від шкірки, якщо хочете. Якщо овочі зрілі, крім шкірки, видаліть насіння і пухку м'якоть. Зверніть увагу, в рецепті вказано чисту вагу кабачків, тобто вагу після обробки.

Обсмажте цибулю, додайте моркву і томатну пасту. Помішуючи, продовжуйте готувати овочі разом ще 2-3 хвилини, покладіть 80 г томатної пасти. Перемішуючи, обсмажуйте ще 3 хвилини. Викладіть у каструлю з товстим дном обсмажені в томаті цибулю та моркву. Туди ж відправте нарізані кабачки. Посоліть овочі, додайте 1 ст. л. цукру і чорний перець. Каструлю встановіть на мінімальний нагрів і накрийте кришкою. Готуйте, періодично помішуючи, до м'якості кабачків і зменшення загального обсягу маси приблизно на 40%.

Подрібніть вміст каструлі блендером. Каструлю з ікрою поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, доведіть до кипіння і додайте 1 ст. л. оцту. Ще раз перемішайте ікру та зніміть із плити. Розкладіть гарячу ікру в теплі стерилізовані банки.

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