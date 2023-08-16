Сезонні рецепти: як приготувати смачні хрусткі кабачки в паніровці (відео)

Кабачки виходять дуже смачними, а подавати їх краще зі сметанним соусом або кетчупом.

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Рецептів страв із кабачків багато не буває, оскільки сезон збирання та роздавання цих овочів триває. Ми вже розповідали, як готувати з них млинці, торт, маринувати та варити варення, а сьогодні пропонуємо вам рецепт приготування хрустких кабачків. Своїм перевіреним методом приготування цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Хрусткі кабачки

Інгредієнти:

кабачки — 1-2 шт.

Для маринаду:

оливкова олія — 2 ст. л;

сіль, паприка, чорний мелений перець, перець чилі;

часник — 2 зубчики;

борошно — 2-3 ст. л;

яйця — 2 шт;

панірувальні сухарі — 2-3 ст. л;

рослинна олія для смаження.

Для сметанного соусу:

сметана, кріп, кінза, петрушка.

Спосіб приготування:

Кабачки краще брати молоді, з тонкою шкіркою. Помити їх, очистити від шкірки, порізати товстими довгими брусочками. Змішати всі інгредієнти для маринаду, опустити в нього кабачки й маринувати їх 15-30 хвилин.

Після цього кожен брусочок обваляти в борошні, потім — у збитих яйцях, а потім — у панірувальних сухарях. Обсмажити кабачки в розігрітій олії 3-4 хвилини до рум'яної скоринки з усіх боків.

Готові кабачки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати зі сметанним соусом або кетчупом.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати рулет із кабачків.