Сезонні рецепти: як приготувати смачні хрусткі кабачки в паніровці (відео)
Кабачки виходять дуже смачними, а подавати їх краще зі сметанним соусом або кетчупом.
Рецептів страв із кабачків багато не буває, оскільки сезон збирання та роздавання цих овочів триває. Ми вже розповідали, як готувати з них млинці, торт, маринувати та варити варення, а сьогодні пропонуємо вам рецепт приготування хрустких кабачків. Своїм перевіреним методом приготування цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Хрусткі кабачки
Інгредієнти:
- кабачки — 1-2 шт.
Для маринаду:
- оливкова олія — 2 ст. л;
- сіль, паприка, чорний мелений перець, перець чилі;
- часник — 2 зубчики;
- борошно — 2-3 ст. л;
- яйця — 2 шт;
- панірувальні сухарі — 2-3 ст. л;
- рослинна олія для смаження.
Для сметанного соусу:
- сметана, кріп, кінза, петрушка.
Спосіб приготування:
Кабачки краще брати молоді, з тонкою шкіркою. Помити їх, очистити від шкірки, порізати товстими довгими брусочками. Змішати всі інгредієнти для маринаду, опустити в нього кабачки й маринувати їх 15-30 хвилин.
Після цього кожен брусочок обваляти в борошні, потім — у збитих яйцях, а потім — у панірувальних сухарях. Обсмажити кабачки в розігрітій олії 3-4 хвилини до рум'яної скоринки з усіх боків.
Готові кабачки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати зі сметанним соусом або кетчупом.
Раніше Фокус розповідав, як приготувати рулет із кабачків.