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Еда

Не нужно варить: как быстро приготовить вкусную зеленую аджику

зеленая аджика, рецепты
Фото: YouTube

Готовую аджику необходимо хранить в холодильнике. Она хорошо подходит к мясным блюдам, а также к гарнирам.

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Лето – пора заготовок на зиму и возможность запастись большим количеством вкусной и полезной консервации. Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт зеленой аджики из блога "Консервация и кулинария", которая отлично подходит к самым разным блюдам, от картофеля до мяса. Кроме того, такая аджика богата витаминами, что очень полезно для здоровья.

Зеленая аджика

Ингредиенты:

  • чеснок – 3-4 головки;
  • лук – 3-4 шт;
  • зеленый сладкий перец – 3-4 шт;
  • горький перец – 3 стручка;
  • укроп – пучок;
  • петрушка – пучок;
  • фиолетовый базилик – по желанию;
  • соль – 1 ст. л;
  • сахар – 3 ст. л;
  • уксусная эссенция – 0,5-1 ч. л;
  • растительное масло – 1 стакан.

Способ приготовления:

Овощи и зелень пропустить через мясорубку, добавить к ним соль, сахар, уксусную эссенцию и растительное масло, все хорошо перемешать.

Полученную массу разложить в стерилизованные баночки, накрыть крышками и хранить в холодильнике.

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