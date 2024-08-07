Не нужно варить: как быстро приготовить вкусную зеленую аджику

Готовую аджику необходимо хранить в холодильнике. Она хорошо подходит к мясным блюдам, а также к гарнирам.

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Лето – пора заготовок на зиму и возможность запастись большим количеством вкусной и полезной консервации. Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт зеленой аджики из блога "Консервация и кулинария", которая отлично подходит к самым разным блюдам, от картофеля до мяса. Кроме того, такая аджика богата витаминами, что очень полезно для здоровья.

Зеленая аджика

Ингредиенты:

чеснок – 3-4 головки;

лук – 3-4 шт;

зеленый сладкий перец – 3-4 шт;

горький перец – 3 стручка;

укроп – пучок;

петрушка – пучок;

фиолетовый базилик – по желанию;

соль – 1 ст. л;

сахар – 3 ст. л;

уксусная эссенция – 0,5-1 ч. л;

растительное масло – 1 стакан.

Способ приготовления:

Овощи и зелень пропустить через мясорубку, добавить к ним соль, сахар, уксусную эссенцию и растительное масло, все хорошо перемешать.

Полученную массу разложить в стерилизованные баночки, накрыть крышками и хранить в холодильнике.

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