Не потрібно варити: як швидко приготувати смачну зелену аджику

Готову аджику необхідно зберігати в холодильнику. Вона добре підходить до м'ясних страв, а також до гарнірів.

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Літо — пора заготовок на зиму і можливість запастися великою кількістю смачної та корисної консервації. Сьогодні пропонуємо вашій увазі рецепт зеленої аджики з блогу "Консервація і кулінарія", яка чудово смакує до найрізноманітніших страв, від картоплі до м'яса. Крім того, така аджика багата на вітаміни, що дуже корисно для здоров'я.

Зелена аджика

Інгредієнти:

часник — 3-4 головки;

цибуля — 3-4 шт;

зелений солодкий перець — 3-4 шт;

гіркий перець — 3 стручки;

кріп — пучок;

петрушка — пучок;

фіолетовий базилік — за бажанням;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 3 ст. л;

оцтова есенція — 0,5-1 ч. л;

рослинна олія — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Овочі та зелень пропустити через м'ясорубку, додати до них сіль, цукор, оцтову есенцію та олію, все добре перемішати.

Отриману масу розкласти в стерилізовані баночки, накрити кришками і зберігати в холодильнику.

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