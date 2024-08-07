Не потрібно варити: як швидко приготувати смачну зелену аджику
Готову аджику необхідно зберігати в холодильнику. Вона добре підходить до м'ясних страв, а також до гарнірів.
Літо — пора заготовок на зиму і можливість запастися великою кількістю смачної та корисної консервації. Сьогодні пропонуємо вашій увазі рецепт зеленої аджики з блогу "Консервація і кулінарія", яка чудово смакує до найрізноманітніших страв, від картоплі до м'яса. Крім того, така аджика багата на вітаміни, що дуже корисно для здоров'я.
Зелена аджика
Інгредієнти:
- часник — 3-4 головки;
- цибуля — 3-4 шт;
- зелений солодкий перець — 3-4 шт;
- гіркий перець — 3 стручки;
- кріп — пучок;
- петрушка — пучок;
- фіолетовий базилік — за бажанням;
- сіль — 1 ст. л;
- цукор — 3 ст. л;
- оцтова есенція — 0,5-1 ч. л;
- рослинна олія — 1 склянка.
Спосіб приготування:
Овочі та зелень пропустити через м'ясорубку, додати до них сіль, цукор, оцтову есенцію та олію, все добре перемішати.
Отриману масу розкласти в стерилізовані баночки, накрити кришками і зберігати в холодильнику.
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