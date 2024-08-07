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Їжа

Не потрібно варити: як швидко приготувати смачну зелену аджику

зелена аджика, рецепти
Фото: YouTube

Готову аджику необхідно зберігати в холодильнику. Вона добре підходить до м'ясних страв, а також до гарнірів.

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Літо — пора заготовок на зиму і можливість запастися великою кількістю смачної та корисної консервації. Сьогодні пропонуємо вашій увазі рецепт зеленої аджики з блогу "Консервація і кулінарія", яка чудово смакує до найрізноманітніших страв, від картоплі до м'яса. Крім того, така аджика багата на вітаміни, що дуже корисно для здоров'я.

Зелена аджика

Інгредієнти:

  • часник — 3-4 головки;
  • цибуля — 3-4 шт;
  • зелений солодкий перець — 3-4 шт;
  • гіркий перець — 3 стручки;
  • кріп — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • фіолетовий базилік — за бажанням;
  • сіль — 1 ст. л;
  • цукор — 3 ст. л;
  • оцтова есенція — 0,5-1 ч. л;
  • рослинна олія — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Овочі та зелень пропустити через м'ясорубку, додати до них сіль, цукор, оцтову есенцію та олію, все добре перемішати.

Отриману масу розкласти в стерилізовані баночки, накрити кришками і зберігати в холодильнику.

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