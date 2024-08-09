Вкуснее, чем шуба: рецепт салата с сельдью и свеклой (видео)

На приготовление такого салата у вас уйдет совсем немного времени.

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Салат с сельдью и свеклой – это не только любимая всеми шуба. Кулинарный блогер Кристин Азизян рассказала, как приготовить вкуснейшее блюдо из этих ингредиентов, не укладывая их слоями и разбавив новыми продуктами.

Салат с сельдью и свеклой

Ингредиенты:

малосольная сельдь – 200-300 гр;

отварная или запеченная свекла – 3 штуки среднего размера;

красный лук – 1 головка;

красная консервированная фасоль – 200 гр;

зеленый консервированный или замороженный горошек – 200 гр;

пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук);

черный молотый перец и растительное масло для заправки.

Способ приготовления:

Сельдь почистить, порезать мелкими кубиками или полосками. Все остальные ингредиенты тоже измельчить. Если нет красного лука, модно использовать обычный, но предварительно необходимо его ошпарить кипятком, чтобы ушла горечь.

Все ингредиенты перемешать, заправить перцем и маслом, посолить по вкусу.

Салат получается очень аппетитным, красочным и действительно вкусным.

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