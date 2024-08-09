Смачніше, ніж шуба: рецепт салату з оселедцем і буряком (відео)

На приготування такого салату у вас піде зовсім небагато часу.

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Салат з оселедцем і буряком — це не тільки улюблена всіма шуба. Кулінарна блогерка Крістін Азізян розповіла, як приготувати дуже смачну страву з цих інгредієнтів, не укладаючи їх шарами і розбавивши новими продуктами.

Салат з оселедцем і буряком

Інгредієнти:

малосольний оселедець — 200-300 г;

відварний або запечений буряк — 3 штуки середнього розміру;

червона цибуля — 1 головка;

червона консервована квасоля — 200 г;

зелений консервований або заморожений горошок — 200 г;

пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля);

чорний мелений перець і рослинна олія для заправки.

Спосіб приготування:

Оселедець почистити, порізати дрібними кубиками або смужками. Усі інші інгредієнти теж подрібнити. Якщо немає червоної цибулі, можна використовувати звичайну, але попередньо необхідно її ошпарити окропом, щоб пішла гіркота.

Усі інгредієнти перемішати, заправити перцем і олією, посолити за смаком.

Салат виходить дуже апетитним, барвистим і справді смачним.

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