Чебуреки за 10 минут: рецепт сытного ии вкусного перекуса

Такие чебуреки требуют минимум затрат энергии и времени.

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Перебои со светом мотивируют многих хозяек пересмотреть и меню своей семьи, делая выбор в пользу блюд, которые быстро готовятся, выходят сытными, и ими можно утолить голод, ожидая, пока снова появится электроэнергия для приготовления более сложных блюд. Одним из таких рецептов поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Она показала и рассказала, как приготовить вкуснейшие чебуреки, потратив на них минимум времени.

Чебуреки за 10 минут

Ингредиенты на 8 шт:

лаваш — 2 шт;

фарш любой – 400 гр;

лук – 1 шт;

соль, перец, специи – по вкусу;

вода – в фарш – 2-3 ст. л;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Сначала нужно подготовить начинку. В фарш добавить тертый лук, соль, перец, специи, воду и перемешать до однородности.

Лаваш, если он не круглый, обрезать, как показано на видео. Смочить одну сторону водой, выложить начинку и защипнуть. Жарить на небольшом количестве масла с обеих сторон до румяной корочки.

Готовые чебуреки можно немного подержать на бумажном полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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