Чебуреки за 10 хвилин: рецепт ситного та смачного перекусу

Такі чебуреки потребують мінімум витрат енергії та часу.

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Перебої зі світлом мотивують багатьох господинь переглянути і меню своєї сім'ї, роблячи вибір на користь страв, що швидко готуються, виходять ситними, і ними можна вгамувати голод, чекаючи, доки знову з'явиться електроенергія для приготування складніших страв. Одним із таких рецептів поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Вона показала і розповіла, як приготувати смачні чебуреки, витративши на них мінімум часу.

Чебуреки за 10 хвилин

Інгредієнти на 8 шт:

лаваш — 2 шт;

фарш будь-який — 400 г;

цибуля — 1 шт;

сіль, перець, спеції — за смаком;

вода — у фарш — 2-3 ст. л;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно підготувати начинку. У фарш додати терту цибулю, сіль, перець, спеції, воду і перемішати до однорідності.

Лаваш, якщо він не круглий, обрізати, як показано на відео. Змочити один бік водою, викласти начинку і защипнути. Смажити на невеликій кількості олії з обох боків до рум'яної скоринки.

Готові чебуреки можна трохи потримати на паперовому рушнику, щоб пішов зайвий жир.

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