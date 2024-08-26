Чебуреки за 10 хвилин: рецепт ситного та смачного перекусу
Такі чебуреки потребують мінімум витрат енергії та часу.
Перебої зі світлом мотивують багатьох господинь переглянути і меню своєї сім'ї, роблячи вибір на користь страв, що швидко готуються, виходять ситними, і ними можна вгамувати голод, чекаючи, доки знову з'явиться електроенергія для приготування складніших страв. Одним із таких рецептів поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Вона показала і розповіла, як приготувати смачні чебуреки, витративши на них мінімум часу.
Чебуреки за 10 хвилин
Інгредієнти на 8 шт:
- лаваш — 2 шт;
- фарш будь-який — 400 г;
- цибуля — 1 шт;
- сіль, перець, спеції — за смаком;
- вода — у фарш — 2-3 ст. л;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно підготувати начинку. У фарш додати терту цибулю, сіль, перець, спеції, воду і перемішати до однорідності.
Лаваш, якщо він не круглий, обрізати, як показано на відео. Змочити один бік водою, викласти начинку і защипнути. Смажити на невеликій кількості олії з обох боків до рум'яної скоринки.
Готові чебуреки можна трохи потримати на паперовому рушнику, щоб пішов зайвий жир.
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