Салат "Полтавский": как приготовить вкусное блюдо с сардиной (видео)

Чтобы салат был легким и воздушным, при его формировании не надо слишком плотно утрамбовывать слои.

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Рецептов салатов с рыбными консервами существует очень много, и каждый из них имеет своих поклонников. Предлагаем вам рецепт от автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день", который покорит даже гурманов. Он подойдет как для повседневного меню, так и на праздничный стол. Блюдо получается сытным и очень вкусным.

Салат с сардиной "Полтавский"

Ингредиенты:

сардина в масле — 250 гр;

лук — 1 шт;

яйца — 4 шт;

морковь — 1 шт;

плавленый сырок — 2 шт;

майонез — по вкусу;

орехи — 5 шт;

специи: соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь и яйца отварить. Лук мелко нарезать и немного сбрызнуть уксусом, дав промариноваться 15 минут.

Выложить сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка размять рыбу вилкой, не очень мелко, чтобы ощущалась текстура и вкус салата.

Разъемную форму поставить на тарелку для салата и первым слоем выложить измельченную рыбу. Сверху рыбы — тонкий слой майонеза в виде сеточки. Далее выложить слой маринованного лука и снова сделать сеточку из майонеза.

Затем в таком же порядке — яйца, натертые на мелкой терке, слой моркови, натертой на крупной терке, предварительно немного подмороженные плавленые сырки, натертые на мелкой терке. Каждый слой покрыть сеточкой из майонеза, кроме верха. Соль и перец добавлять между слоями по вкусу, а сами слои лучше не утрамбовывать слишком сильно. Так салат получается более нежным и воздушным.

Поставить салат в форме в холодильник на несколько часов.

Перед подачей верх смазать майонезом и посыпать мелко порубленными орехами. Украсить по желанию.

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