Макароны с мясом на новый лад: рецепт вкуснейшей запеканки

Набор привычных продуктов может превратиться в блюдо с совершенно новым вкусом.

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Если не знаете, что сытного, вкусного и быстрого приготовить на ужин, рекомендуем вам рецепт макаронной запеканки от кулинарного блогера Юлии Симончук. Из привычных продуктов вы сможете сотворить совершенно новое блюдо.

Макаронная запеканка с фаршем.

Ингредиенты:

макароны (сухие) — 150 гр;

фарш — 500 гр;

молоко — 450 мл;

томатная паста — 2-3 ст. л;

мука — 2 ст. л;

сыр моцарелла — 180 гр;

масло — 40-50 гр;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Макароны отварить до состояния альденте, слить воду и пересыпать в глубокую миску.

На масле обжарить муку, помешивая, добавить соль, перец, молоко довести до загустения. Этим соусом залить макароны, перемешать.

На сковороде обжарить фарш на масле, добавить томатную пасту, перец и соль по вкусу, жарить до готовности.

На дно формы выложить макароны, сверху — фарш. Все посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке 20-25 минут.

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