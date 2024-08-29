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Еда

Макароны с мясом на новый лад: рецепт вкуснейшей запеканки

запеканка, макароны
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Набор привычных продуктов может превратиться в блюдо с совершенно новым вкусом.

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Если не знаете, что сытного, вкусного и быстрого приготовить на ужин, рекомендуем вам рецепт макаронной запеканки от кулинарного блогера Юлии Симончук. Из привычных продуктов вы сможете сотворить совершенно новое блюдо.

Макаронная запеканка с фаршем.

Ингредиенты:

  • макароны (сухие) — 150 гр;
  • фарш — 500 гр;
  • молоко — 450 мл;
  • томатная паста — 2-3 ст. л;
  • мука — 2 ст. л;
  • сыр моцарелла — 180 гр;
  • масло — 40-50 гр;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Макароны отварить до состояния альденте, слить воду и пересыпать в глубокую миску.

На масле обжарить муку, помешивая, добавить соль, перец, молоко довести до загустения. Этим соусом залить макароны, перемешать.

На сковороде обжарить фарш на масле, добавить томатную пасту, перец и соль по вкусу, жарить до готовности.

На дно формы выложить макароны, сверху — фарш. Все посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке 20-25 минут.

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