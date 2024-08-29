Макароны с мясом на новый лад: рецепт вкуснейшей запеканки
Набор привычных продуктов может превратиться в блюдо с совершенно новым вкусом.
Если не знаете, что сытного, вкусного и быстрого приготовить на ужин, рекомендуем вам рецепт макаронной запеканки от кулинарного блогера Юлии Симончук. Из привычных продуктов вы сможете сотворить совершенно новое блюдо.
Макаронная запеканка с фаршем.
Ингредиенты:
- макароны (сухие) — 150 гр;
- фарш — 500 гр;
- молоко — 450 мл;
- томатная паста — 2-3 ст. л;
- мука — 2 ст. л;
- сыр моцарелла — 180 гр;
- масло — 40-50 гр;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Макароны отварить до состояния альденте, слить воду и пересыпать в глубокую миску.
На масле обжарить муку, помешивая, добавить соль, перец, молоко довести до загустения. Этим соусом залить макароны, перемешать.
На сковороде обжарить фарш на масле, добавить томатную пасту, перец и соль по вкусу, жарить до готовности.
На дно формы выложить макароны, сверху — фарш. Все посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке 20-25 минут.
Читайте также:
Паста Кальмарата: рецепт вкуснейшего блюда с кальмарами и томатным соусом
Макароны с кабачковым кремом и беконом: как приготовить вкусное блюдо всего из 4 ингредиентов
Макароны с семгой и помидорами: быстрый и сытный ужин за несколько минут