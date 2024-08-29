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Їжа

Макарони з м'ясом на новий лад: рецепт смачної запіканки

запіканка, макарони
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Набір звичних продуктів може перетворитися на страву з абсолютно новим смаком.

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Якщо не знаєте, що ситного, смачного і швидкого приготувати на вечерю, рекомендуємо вам рецепт макаронної запіканки від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Зі звичних продуктів ви зможете створити абсолютно нову страву.

Макаронна запіканка з фаршем.

Інгредієнти:

  • макарони (сухі) — 150 г;
  • фарш — 500 г;
  • молоко — 450 мл;
  • томатна паста — 2-3 ст. л;
  • борошно — 2 ст. л;
  • сир моцарела — 180 г;
  • масло — 40-50 г;
  • сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Макарони відварити до стану альденте, злити воду та пересипати в глибоку миску.

На олії обсмажити борошно, помішуючи, додати сіль, перець, молоко довести до загустіння. Цим соусом залити макарони, перемішати.

На сковороді обсмажити фарш на олії, додати томатну пасту, перець і сіль до смаку, смажити до готовності.

На дно форми викласти макарони, зверху — фарш. Усе посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій до 170 градусів духовці 20-25 хвилин.

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