Макарони з м'ясом на новий лад: рецепт смачної запіканки
Набір звичних продуктів може перетворитися на страву з абсолютно новим смаком.
Якщо не знаєте, що ситного, смачного і швидкого приготувати на вечерю, рекомендуємо вам рецепт макаронної запіканки від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Зі звичних продуктів ви зможете створити абсолютно нову страву.
Макаронна запіканка з фаршем.
Інгредієнти:
- макарони (сухі) — 150 г;
- фарш — 500 г;
- молоко — 450 мл;
- томатна паста — 2-3 ст. л;
- борошно — 2 ст. л;
- сир моцарела — 180 г;
- масло — 40-50 г;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Макарони відварити до стану альденте, злити воду та пересипати в глибоку миску.
На олії обсмажити борошно, помішуючи, додати сіль, перець, молоко довести до загустіння. Цим соусом залити макарони, перемішати.
На сковороді обсмажити фарш на олії, додати томатну пасту, перець і сіль до смаку, смажити до готовності.
На дно форми викласти макарони, зверху — фарш. Усе посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій до 170 градусів духовці 20-25 хвилин.
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