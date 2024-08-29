Макарони з м'ясом на новий лад: рецепт смачної запіканки

Набір звичних продуктів може перетворитися на страву з абсолютно новим смаком.

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Якщо не знаєте, що ситного, смачного і швидкого приготувати на вечерю, рекомендуємо вам рецепт макаронної запіканки від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Зі звичних продуктів ви зможете створити абсолютно нову страву.

Макаронна запіканка з фаршем.

Інгредієнти:

макарони (сухі) — 150 г;

фарш — 500 г;

молоко — 450 мл;

томатна паста — 2-3 ст. л;

борошно — 2 ст. л;

сир моцарела — 180 г;

масло — 40-50 г;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Макарони відварити до стану альденте, злити воду та пересипати в глибоку миску.

На олії обсмажити борошно, помішуючи, додати сіль, перець, молоко довести до загустіння. Цим соусом залити макарони, перемішати.

На сковороді обсмажити фарш на олії, додати томатну пасту, перець і сіль до смаку, смажити до готовності.

На дно форми викласти макарони, зверху — фарш. Усе посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій до 170 градусів духовці 20-25 хвилин.

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