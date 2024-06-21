Паста Кальмарата: рецепт смачної страви з кальмарами та томатним соусом
Для цієї страви італійці зазвичай обирають широкі макарони-трубочки під назвою кальмарата, які й дали назву страві. Але смачно буде і з простими спагеті.
Якщо любите кальмарів і хотіли б приготувати з ними смачну та вишукану страву, то варто спробувати приготувати пасту за цим рецептом, яким поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Кальмарів із пастою кальмарата зазвичай готують із Кампанії, а ще вона дуже популярна в Неаполі. Головне, приготувати кальмарів так, щоб вони залишалися ніжними.
Паста з кальмарами та помідорами
Інгредієнти:
- паста на ваш смак — 400 г;
- кальмари — 600 г;
- часник — 1 зубчик;
- один свіжий перець чилі;
- пучок петрушки;
- сіль, чорний мелений перець;
- помідори чері, або звичайні — 400 г;
- томатна паста — 25 г;
- біле вино — ½ склянки (60 г);
- оливкова олія.
Щоб приготувати кальмарату, почніть із часнику: почистіть його і розчавіть плоским боком ножа. Потім очистіть перець чилі, видаліть насіння і дрібно наріжте.
Наріжте помідори на часточки.
І приступаємо до чищення кальмарів. Прополощіть під проточною водою, потім очистіть і приберіть хрящ зсередини.
Очистіть шкірку за допомогою ножа для очищення овочів і ще раз промийте тушки кальмарів. І наріжте кальмарів на кільця шириною приблизно 2 см.
Налийте в каструлю багато підсоленої води, а потім приготуйте макарони. Поставте сковороду на плиту. Нагрійте олію разом із цілим очищеним зубчиком часнику та нарізаним перцем чилі.
Щойно олія нагріється, обсмажте кальмарів протягом кількох хвилин. Долийте біле вино і готуйте, поки алкоголь не випарується. Дістаньте часник і додайте помідори та томатну пасту.
Перемішайте, посоліть і готуйте близько шести хвилин. А потім посипте рубаною петрушкою.
Відваріть макарони до напівготовності. Щойно макарони зваряться, візьміть ополоник води від варіння і вилийте її в сковороду, щоб вийшов соус. Додайте макарони до кальмарів і томатного соусу, добре перемішайте.
Покладіть аркуш пергаментного паперу поверх аркуша алюмінієвої фольги, покладіть посередині кілька ополоників макаронів з кальмарами. І скрутіть щось на зразок великих цукерок.
Розкладіть пергаментні згортки на деку і запікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько 10 хвилин. Ваша паста кальмарата готова... залишилося тільки подати її на стіл.
Пасту Кальмарата бажано вживати відразу, інакше смак, аромат і консистенція можуть погіршитися.
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