Паста Кальмарата: рецепт смачної страви з кальмарами та томатним соусом

Для цієї страви італійці зазвичай обирають широкі макарони-трубочки під назвою кальмарата, які й дали назву страві. Але смачно буде і з простими спагеті.

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Якщо любите кальмарів і хотіли б приготувати з ними смачну та вишукану страву, то варто спробувати приготувати пасту за цим рецептом, яким поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Кальмарів із пастою кальмарата зазвичай готують із Кампанії, а ще вона дуже популярна в Неаполі. Головне, приготувати кальмарів так, щоб вони залишалися ніжними.

Паста з кальмарами та помідорами

Інгредієнти:

паста на ваш смак — 400 г;

кальмари — 600 г;

часник — 1 зубчик;

один свіжий перець чилі;

пучок петрушки;

сіль, чорний мелений перець;

помідори чері, або звичайні — 400 г;

томатна паста — 25 г;

біле вино — ½ склянки (60 г);

оливкова олія.

Щоб приготувати кальмарату, почніть із часнику: почистіть його і розчавіть плоским боком ножа. Потім очистіть перець чилі, видаліть насіння і дрібно наріжте.

Наріжте помідори на часточки.

І приступаємо до чищення кальмарів. Прополощіть під проточною водою, потім очистіть і приберіть хрящ зсередини.

Очистіть шкірку за допомогою ножа для очищення овочів і ще раз промийте тушки кальмарів. І наріжте кальмарів на кільця шириною приблизно 2 см.

Налийте в каструлю багато підсоленої води, а потім приготуйте макарони. Поставте сковороду на плиту. Нагрійте олію разом із цілим очищеним зубчиком часнику та нарізаним перцем чилі.

Щойно олія нагріється, обсмажте кальмарів протягом кількох хвилин. Долийте біле вино і готуйте, поки алкоголь не випарується. Дістаньте часник і додайте помідори та томатну пасту.

Перемішайте, посоліть і готуйте близько шести хвилин. А потім посипте рубаною петрушкою.

Відваріть макарони до напівготовності. Щойно макарони зваряться, візьміть ополоник води від варіння і вилийте її в сковороду, щоб вийшов соус. Додайте макарони до кальмарів і томатного соусу, добре перемішайте.

Покладіть аркуш пергаментного паперу поверх аркуша алюмінієвої фольги, покладіть посередині кілька ополоників макаронів з кальмарами. І скрутіть щось на зразок великих цукерок.

Розкладіть пергаментні згортки на деку і запікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько 10 хвилин. Ваша паста кальмарата готова... залишилося тільки подати її на стіл.

Пасту Кальмарата бажано вживати відразу, інакше смак, аромат і консистенція можуть погіршитися.

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