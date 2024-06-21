М'ясне рагу по-канарськи: рецепт смачної страви з яловичини
Кухня Канарських островів маловідома, але дуже різноманітна, і, крім іспанської традиції, ввібрала в себе місцеві.
М'ясне рагу в соусі — це дуже смачно. І чудово підходить для вечері. І якщо ви любите яловичину, спробуйте приготувати її так, як її готують на Канарських островах. Це дуже простий рецепт. А результат виходить прекрасним. Рецептом поділилися на сайті la palmera rosa.
Рагу по-канарськи
Інгредієнти:
- 1 кг яловичини, або телятини;
- 1 цибулина;
- 4 або 5 зубчиків часнику;
- 250 г подрібнених помідорів;
- 2 або 3 середні моркви;
- 1 склянка білого вина;
- 1 столова ложка солодкої паприки;
- 1 гілочка свіжого чебрецю або 1 столова ложка сушеного чебрецю;
- 1 столова ложка орегано;
- 2 або 3 цілих гвоздики;
- 1 чайна ложка меленого кмину;
- 2 лаврові листки;
- оливкова олія, вода, сіль.
Очистіть м'ясо від жиру і приправте його сіллю та чорним перцем. У каструлю середнього розміру додайте трохи оливкової олії і, коли вона стане гарячою, обсмажте шматочки м'яса партіями на сильному вогні, перевертаючи їх так, щоб вони добре підрум'янилися з усіх боків. Ви залишаєте їх на окремому деко (не кладіть одразу багато м'яса, бо тоді температура олії впаде і м'ясо не підрум'яниться, а буде тушкуватися).
Очистіть часник і цибулю та наріжте все дуже дрібно. У тій самій каструлі й на тій самій олії, де смажили м'ясо, обсмажте цибулю та часник. Додайте подрібнений помідор і смажте ще трохи.
Додайте паприку, чебрець, гвоздику, орегано і кмин та обсмажуйте все 1 хвилину, постійно помішуючи. Потім додайте відкладене м'ясо, очищену і нарізану тонкими скибочками моркву, лавровий лист, сіль до свого смаку, склянку білого вина і склянку білого вина. Додайте трохи води (тільки поки вона не покриє все в каструлі), все добре перемішайте, накрийте казан кришкою і дайте тушкуватися приблизно 40 хвилин на повільному вогні, періодично помішуючи.
Після закінчення цього часу перевірте ніжність м'яса і за необхідності відрегулюйте сіль. Якщо соус занадто водянистий, відкрийте каструлю, збільште вогонь до максимуму, додайте ложку кукурудзяного крохмалю і перемішайте.
Подавайте рагу з білим рисом, або картоплею.
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