М'ясне рагу по-канарськи: рецепт смачної страви з яловичини

Кухня Канарських островів маловідома, але дуже різноманітна, і, крім іспанської традиції, ввібрала в себе місцеві.

Related video

М'ясне рагу в соусі — це дуже смачно. І чудово підходить для вечері. І якщо ви любите яловичину, спробуйте приготувати її так, як її готують на Канарських островах. Це дуже простий рецепт. А результат виходить прекрасним. Рецептом поділилися на сайті la palmera rosa.

Рагу по-канарськи

Інгредієнти:

1 кг яловичини, або телятини;

1 цибулина;

4 або 5 зубчиків часнику;

250 г подрібнених помідорів;

2 або 3 середні моркви;

1 склянка білого вина;

1 столова ложка солодкої паприки;

1 гілочка свіжого чебрецю або 1 столова ложка сушеного чебрецю;

1 столова ложка орегано;

2 або 3 цілих гвоздики;

1 чайна ложка меленого кмину;

2 лаврові листки;

оливкова олія, вода, сіль.

Очистіть м'ясо від жиру і приправте його сіллю та чорним перцем. У каструлю середнього розміру додайте трохи оливкової олії і, коли вона стане гарячою, обсмажте шматочки м'яса партіями на сильному вогні, перевертаючи їх так, щоб вони добре підрум'янилися з усіх боків. Ви залишаєте їх на окремому деко (не кладіть одразу багато м'яса, бо тоді температура олії впаде і м'ясо не підрум'яниться, а буде тушкуватися).

Очистіть часник і цибулю та наріжте все дуже дрібно. У тій самій каструлі й на тій самій олії, де смажили м'ясо, обсмажте цибулю та часник. Додайте подрібнений помідор і смажте ще трохи.

Додайте паприку, чебрець, гвоздику, орегано і кмин та обсмажуйте все 1 хвилину, постійно помішуючи. Потім додайте відкладене м'ясо, очищену і нарізану тонкими скибочками моркву, лавровий лист, сіль до свого смаку, склянку білого вина і склянку білого вина. Додайте трохи води (тільки поки вона не покриє все в каструлі), все добре перемішайте, накрийте казан кришкою і дайте тушкуватися приблизно 40 хвилин на повільному вогні, періодично помішуючи.

Після закінчення цього часу перевірте ніжність м'яса і за необхідності відрегулюйте сіль. Якщо соус занадто водянистий, відкрийте каструлю, збільште вогонь до максимуму, додайте ложку кукурудзяного крохмалю і перемішайте.

Подавайте рагу з білим рисом, або картоплею.

Читайте також:

Курка в пиві: рецепт легкої та соковитої другої страви

Швидко і дуже смачно: рецепт супу із сосисками та ковбасками (відео)

Салат Нісуаз: традиційний рецепт простої та смачної страви